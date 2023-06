Antwerpen-spiller forsvinner – All Football

Dette er den morsomme historien om Victor Fischer som for tiden er på lån fra Antwerpen.

Viktor Fischer ser ut til å ha spilt sin siste kamp med den svenske klubben AIK. Antwerpen-spissen, hvis karriere har hatt sine oppturer og nedturer, dukket ikke opp på trening forrige mandag og treneren hans vet ikke hvor han er nå.

I februar lånte Antwerpen ut Viktor Fischer til AIK for et helt år med høye forventninger. Nå er imidlertid et for tidlig sammenbrudd nært forestående. Den 29 år gamle danske spilleren er ofte skadet og presterer dårlig på banen. Også AIK-supporterne føler at han viser arroganse.

«Fotbollskanalen» overskrifter: «Viktor Fischer ser ut til å ha spilt sin siste kamp for AIK», og rapporterer også trener Andreas Branströms ord: «Jeg vet ikke hvor han er», noe som tydelig indikerer at samarbeidet deres er over. – Det er et spørsmål til Thomas (Berntsen, AIKs sportsdirektør), sa Brunström.

AIK ønsker derfor å skille lag med Fischer, selv om han forblir på lån ut året. Ifølge Gazette van Antwerpen er Antwerpen imidlertid uenig. Derfor vil det være nødvendig å finne en ny klubb å låne Fischer, noe som ikke blir lett.