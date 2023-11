Antwerpen taper to poeng på Sint-Drudens bane

Poenget plasserer Antwerpen midlertidig på fjerdeplass (24 poeng) foran Genk (24 poeng) og Cercle de Bruges (22 poeng). Sint-Truiden Standard og RWDM (17 poeng) er innenfor rekkevidde av åttende (19 poeng).

Etter rundt ti minutter ble kampen avbrutt etter direkte kontakt med Jean Buttes og en spiller fra Saint-Trand. Antwerpen-målvakten, som så fortumlet ut, ble tatt hånd om av klubbleger og klarert å spille igjen noen minutter senere (12.).

Troudonaires spilte kampen i denne første omgangen og ble belønnet med et mål for innsatsen før de dro tilbake til garderoben. Bjorn Stukkers, lansert dypt i forsvaret, sendte et kryss forbi Jean Putz for å åpne scoringen (43., 1-0). Like før fløyta prøvde Jelle Badeil lykken fra distanse, men skuddet hans gikk utenfor stolpen (45.+3).

Ti minutter senere kom Antwerpen tilbake i kampen og snudde helt kursen med sitt eneste skudd på mål i konkurransen. Etter å ha spilt som hans forsvarer snudde Sidera Ejuke ballen og sendte et ustoppelig curlingskudd til Seion Suzuki (81., 1-1).