Ap -leder er i ferd med å bli Norges nye statsminister

Norges arbeidsleder Jonas Gahr Stoere vil starte koalisjonssamtaler etter at sentrum-venstrepartiet slo de konservative ved makten i et stortingsvalg.

Med alle stemmene nå talt, vant Arbeiderpartiet og dets to venstre allierte, Sosialistisk Venstre og Senter Euroskeptisk Parti, 100 seter i Stortingsforsamlingen med 169 seter, mens den nåværende regjeringen mottok 68.

Det siste setet går til et nordnorsk helsefokusert protestparti, Pasientfokus.

Den avtroppende forsamlingen var 88-81 til fordel for sentrum-høyre ledet av statsminister Erna Solberg, som ble forkastet etter to fireårige valgperioder. Partiet hans led også et stort tap, med totalt ni mandater.

Mandagens resultat betyr at de fem nordiske landene nå har venstreorienterte regjeringer.

Gahr Stoere sa at han ville starte samtaler med Norges tredje største gruppe, Senterpartiet, og dets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Det partiet gjorde det største overskuddet og fikk ni mandater. Gahr Stoere, som er i ferd med å bli statsminister, vil også møte med media senere, mens Solberg planlegger en pressekonferanse for å diskutere valgresultatet.

Kampanjen fokuserte på olje og gass fra Nordsjøen, som har bidratt til å gjøre Norge til et av de rikeste landene i verden.

Men frykten for klimaendringer har satt tvil om industriens fremtid. Den største industrien i landet er ansvarlig for mer enn 40% av eksporten og sysselsetter direkte mer enn 5% av arbeidsstyrken.

På den annen side er nordmenn blant de mest klimabevisste forbrukerne i verden, og flertallet av nye bilkjøp er nå elektriske.

Det meste av Norges olje og gass kommer fortsatt fra modne områder i Nordsjøen, men de fleste av landets uutnyttede reserver er i Barentshavet, over polarsirkelen.

Det er en rød linje for miljøvernere, som kan spille en avgjørende rolle for å sikre flertallsstyre.

Enhver forhandling etter valget vil trolig bli vanskelig for Arbeiderpartiet, Norges største parti, og for Gahr Stoere.

Sosialistisk Venstre vil ikke tilby sin støtte lett, og Senterpartiet krever også en mer aggressiv tilnærming når det gjelder overgang til fornybar energi.

Ap har lovet en industripolitikk som vil kanalisere støtte til nye grønne næringer, for eksempel vindkraft, “blå hydrogen”, som bruker naturgass til å produsere et alternativt drivstoff, og karbonfangst og lagring, som søker å begrave dioksid. Av karbon under havet.

Gahr Stoere er en 61 år gammel tidligere embetsmann. Han eier også en stor del av familiens virksomhet, som tjente mesteparten av formuen fra salget i 1977 av et norsk selskap som laget støpejernsovner og peiser.

Han fungerte også som utenriksminister fra 2005 til 2013 under daværende statsminister Jens Stoltenberg. Han overtok tømmene i partiet da Stoltenberg ble generalsekretær i NATO.

Nesten 3,9 millioner nordmenn var kvalifiserte, og mer enn 1,6 millioner av dem stemte på forhånd, ifølge den norske valgkommisjonen. Deltakelsen var 76,5%, sammenlignet med mer enn 78% i forrige undersøkelse.