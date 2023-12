Åpen kildekode-røttene til Chrome, Firefox og Safari

I nettlesernes verden er det i dag tre åpen kildekode-prosjekter som leder an: Chromium, Gecko og Webkit. Hva er din rolle i dag? Dette er hva vi tar for oss i denne siste artikkelen av året 2023.

lNettet er i dag et viktig element i våre daglige liv. Vi bruker den til å jobbe, underholde oss selv, informere oss selv og kommunisere med andre. I dag er de mest populære nettleserne basert på åpen kildekode-prosjekter. Chromium, åpen kildekode-prosjektet som ga opphav til Google Chrome, er kjernen i de fleste moderne nettlesere, inkludert Chrome, Edge, Opera og Brave. Firefox, på den annen side, er en åpen kildekode-nettleser utviklet av Mozilla Foundation, også brukt av Tor og Waterfox. Endelig er Webkit, et åpen kildekode-prosjekt støttet av Apple, kjernen i Safari, standard nettleser for iOS og macOS.

Chromium og Blink: grunnlaget for Chrome

Chrome er han åpen kildekode-prosjekt bak Google Chrome. Dens gjengivelsesmotor, Blink, er en gaffel av WebKit og fokuserer på hastighet, lav vekt og effektivitet. Blink er ansvarlig for å transformere HTML, CSS og JavaScript-kode til interaktive nettsider. Chromiums flertrådede tilnærming sikrer mer stabil og sikker surfing.

Chromium brukes av de fleste alternative nettlesere, inkludert Brave, Opera, Vivaldi, Microsoft Edge og Iridium.

Krom ga også opphav til Chrome OSGoogles operativsystem.

Sikker Android, er Chromes gjengivelsesmotor optimalisert for mobile enheter. Den bruker teknikker som caching og maskinvareakselerasjon for å forbedre ytelsen og energieffektiviteten. Generelt er Chromes gjengivelsesmotor den samme på Android som på andre plattformer.

Firefox og Gecko: Mozillas innsats

Firefox, utviklet av Mozilla Foundation, er basert på Gecko-motoren (arvet fra Netscape). Gecko er kjent for sin lojalitet til nettstandarder og dens allsidighet. Den skiller seg ut for sin evne til å administrere et bredt spekter av nettteknologier mens den gjenstår tro mot åpen kildekode-prinsipper og forpliktelse til personvern og brukersikkerhet.

Gecko er utviklet av Mozilla Foundation og er tilgjengelig under Mozilla Public License 2.0.

På sin side er Geckoview en cAndroid-komponent som lar deg integrere Gecko-webgjengivelsesmotoren i Android-applikasjoner. Geckoview er også tilgjengelig under Mozilla Public License 2.0. Den brukes av flere Android-apper, inkludert Firefox for Android, Firefox Focus og Firefox Reality.

Safari og WebKit: den tredje måten

nettsettHAN motoren bak Apples Safari-nettleser, er også et åpen kildekode-prosjekt. WebKit er kjent for sin nøyaktige og effektive gjengivelse av nettsider og var grunnlaget for Blink. Selv om det er knyttet til Apple, fortsetter WebKit å dra nytte av bidrag med åpen kildekode.

WebKit var, til opprinnelsen, en gren av KHTML og KJS fra KDE, og ble adoptert av Apple for Safari.

Safari er nå utviklet eksklusivt for macOS og iOS (Windows-versjonen er utgått), men det er mulig å bruke Webkit på Linux.

Åpen kildekode: en katalysator for innovasjon og interoperabilitet

Åpen kildekode spiller en avgjørende rolle i utviklingen av disse nettleserne. Denne tilnærmingen tillater Omfattende samarbeid, raske forbedringer og åpenhet som forbedrer sikkerheten.. Det fremmer også innføringen av nettstandarder, og sikrer en konsistent brukeropplevelse på tvers av ulike nettlesere.

Interoperabilitet Det er også kjernen i Interop-initiativet, som samler de store nettleserne rundt felles grunnlag for å sikre kompatibiliteten til nettsteder og applikasjoner mellom forskjellige plattformer og forskjellige gjengivelsesmotorer.

Chromium, Firefox og Safari illustrerer Viktigheten av åpen kildekode i utviklingen av nettlesere.. Deres respektive motorer, Blink, Gecko og WebKit, er ikke bare tekniske verktøy; De er grunnpilarene i et mer tilgjengelig, raskere og sikkert Internett. Disse prosjektene viser kraften til åpent samarbeid og innovasjon i den digitale verden.

