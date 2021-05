Åpenbare forskjeller i hvordan skandinaviske journalister opplever sin profesjonelle rolle

Svenske og danske journalister beskriver sin rolle som mer tilsyn enn journalister fra andre nordiske land. Journalister fra Norge og Island rapporterer at de har minst erfaring med politisk innflytelse, og derfor skiller seg fra finske journalister. Dette bevises av en ny komparativ studie publisert av Nordicom ved Göteborgs universitet.

I en ny studie undersøker forskere likhetene og forskjellene i nordlige journalisters oppfatning av journalistenes rolle og ulike typer innflytelse på journalistikken. De sammenligner også oppfatningene fra nordiske land med journalister i resten av Europa. Studien er basert på undersøkelsesdata fra Worlds of Journalism Study, og er den største sammenlignende journalistikkstudien som noen gang er utført. Studien dekker 67 land over hele verden, inkludert alle nordiske land.

“Vi har direkte sammenlignbare data fra nordiske land og europeiske land, noe som er sjeldent. Når vi kombinerer analysen av disse dataene med vårt konsept med journalistisk stil, kan vi gi et mer omfattende og nøyaktig bilde av fagverdiene til skandinaviske journalister. og arbeidsforhold enn før. Studier, sier Jari Väliverronen, forsker i journalistikk ved Universitetet i Tammerfors og en av forskerne bak studien.

Mange likheter mellom Sverige og Danmark

Danske og svenske journalister er de mest like generelt i studien og har sterk tilpasning til journalistenes tilsynsrolle.

– Danske og svenske journalister anser i stor grad sin tilsynsrolle i forhold til for eksempel politikk som en viktig ting, men samtidig understreker de også viktigheten av objektivitet, sier Jan Fredrik Hovden, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. og den andre forskeren bak studien.

Hovedforskjellen mellom land er opplevelsen av ytre påvirkninger. Svenskene er utsatt for den sterkeste økonomiske innvirkningen på sitt arbeid, mens danskene føler seg mest berørt av regulatoriske faktorer, for eksempel alvorlig press fra redaksjoner.

Det er klare forskjeller i de nordiske landene

I europeisk sammenheng er journalister fra de nordiske landene relativt like hverandre, med relativt lave nivåer av opplevd politisk og økonomisk innflytelse.

“Det faktum at de nordiske landene er relativt like i en europeisk sammenligning, indikerer at nasjonale mediesystemer har sterk innflytelse på journalistenes profesjonelle roller og deres opplevde innflytelse. På den annen side er det tydelige forskjeller og mange forskjeller i de nordiske region. Journalismønstre dukker opp, “sier han. Väliverronen.

De viktigste forskjellene i Norden er knyttet til journalistenes forhold til den politiske sfæren på den ene siden, og styrken av deres oppfattede redaksjonelle uavhengighet og ytre påvirkning på den annen side. Norske og islandske journalister tar i stor grad avstand fra politikken og har en mer markedsrettet stil; Dette gjelder spesielt islandske journalister. På den ene siden synes finske journalister å være mer orientert mot lokalsamfunnet, og føler seg også sterkt påvirket av politikk, sammenlignet med andre nordiske land.

Publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nordicom Review Utgitt av Nordicom ved Universitetet i Göteborg.

