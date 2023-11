Åpningen av en enestående etterforskning i Frankrike: den siktede … justisministeren!

Rettssaken mot den eneste republikkens domstol (CJR), som har fullmakt til å dømme regjeringsmedlemmene for handlinger i utøvelsen av deres funksjoner, skal åpnes klokken 14.00 i Paris-domstolen.

Eric DuPont-Moretti, som er «stille» og «ivrig» etter å forklare seg i henhold til de rundt seg, bør ha plattformen for en innledende uttalelse på slutten av ettermiddagen. Han vil bli stilt for retten tirsdag morgen.

Den tidligere stjerneadvokaten, en av Macronis få kjente personligheter, har bevart tilliten til tross for presidentens anklager.

Under rettssaken som er berammet til 16. november, vil han være statsråd som om ingenting har skjedd, eller nesten som om ingenting har skjedd: tiltak vil bli signert av representantene «for å sikre at offentlige myndigheter fungerer som de skal og statens kontinuitet. «. En regjeringskilde sa at det ikke var noen unnskyldning fra kabinettet eller til og med hans erstatter på regjeringsbenken i parlamentet.

«Han bør ha den tiden han trenger til å forsvare seg», forklarte statsminister Elizabeth Bourne fredag.

– «Klar regel» –

Eric Dubonc-Moretti, utnevnt til alles overraskelse i juli 2020, gambler utvilsomt sin fremtid i politikken. På spørsmål i begynnelsen av oktober om å trekke seg hvis de ble dømt, sa Elizabeth Bourne at det var en «klar regel» som allerede var «anvendt» på andre ministre, med henvisning til Alain Grisset, som måtte forlate regjeringen.

Dersom han blir funnet skyldig i «ulovlig åger», risikerer ministeren inntil fem års fengsel, en bot på 500.000 euro, samt tilleggsstraff som inhabilitet og utestengelse fra offentlige verv.

Barrs tidligere leietaker gjentar sin «uskyld» etter at han fulgte departementets «anbefalinger» ved å sette i gang en administrativ etterforskning mot fire dommere som han var uenige med mens han var advokat.

I denne enestående filen, i slutten av juni 2020, avslørte Le Point at National Financial Prosecutor’s Office (PNF) hadde telefonregningene til flere personer etter den såkalte «Paul Bismuth»-korrupsjonssaken rettet mot tidligere president Nicolas Sarkozy. Advokater inkludert Eric DuPont-Moretti, Mr. Sarkozy og advokaten hans, Thierry Herzog, etterforsket for å skylle ut en føflekk som kan ha informert tapingen.

Eric DuPont-Moretti, Mee Herzogs nærmeste venn, fordømmer «Barbossard-rettssaken». «Vi har gått inn i en republikk av dommere», protesterte en av landets mest omtalte advokater før han sendte inn en klage.

På det tidspunktet hadde justisminister Nicole Bellobet bedt om en «operativ gjennomgang». Etter å ha blitt minister, beordret Eric DuPont-Moretti en administrativ etterforskning mot to dommere og lederen av PNF.

– Costex, Bellobet, Molins –

I en annen sak forfulgte han en administrativ etterforskning av Monaco mot en tidligere dommer hvis «cowboy»-metoder han hadde fordømt som advokat, og som han anmeldte for brudd på taushetsplikten på vegne av en klient. Instruksjon.

Under rettssaken fordømte Eric DuPont-Moretti, som alltid har opprettholdt et steinete forhold til dommere, den «partiske» instruksen som hadde som mål å «skamme ryktet til den tidligere aktor» og «ulovlig okkupere rettssaken hans. Seler.»

Tjue vitner vil innta standpunkt under rettssaken, inkludert tidligere statsminister Jean Casteaux og Nicole Bellobet.

Fire sorenskrivere ble siktet – og klarert etter disiplinærsakene deres – og fagforeningsfolk vil bli kalt inn for å vitne ved kassasjonsretten om opprinnelsen til klagene mot ministeren og tidligere riksadvokat.

Radio J-sjefen hevdet søndag at han var minister for «tilsyn med dommere», «en minister for en del av delegasjonen som dømmer ham» og «skylder hele livet sitt til riksadvokaten Macroni som rettsforfølger ham». Olivier Faure, fra sosialistpartiet, fryktet en «stort sett avkortet» etterforskning.

«(Han) vil bli dømt i løpet av dagen, og så vil han returnere til kontoret sitt om kvelden for å behandle juridiske saker»… «Det skaper en mistanke,» beklaget Sebastien Chenu (RN).

CJR er en kvasi-juridisk, kvasi-politisk jurisdiksjon, som består av tre sorenskrivere ved domstolen og tolv parlamentsmedlemmer fra alle partier, som jevnlig har blitt kritisert for mildheten av sine kjennelser.

mdh-bpa-jmt/cal/juf