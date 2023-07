App Store får nye, mindre påtrengende annonser

Det er annonsert og det er nå offisielt. Apple ønsker å gi utviklere mer synlighet i App Store og redusere annonsørenes rolle.

Reklame er så allestedsnærværende i våre daglige liv at det noen ganger til og med blir undertrykkende. Ulike teknologiselskaper nøler ikke med å gi brukerne mer synlighet for å øke fortjenesten på bekostning av brukeropplevelsen. I App Store skjer det motsatte totalt.

Fra og med 12. juli har Apple implementert et mer kompakt annonseringssystem på «Today»-fanen på App Stores hjemmeside. Annonsene er i et veldig kortfattet bannerformat. Målet er å opprettholde synlighet for annonsører, samtidig som de imøtekommer noen flaggskipapplikasjoner fremhevet av «The Games of the Moment» eller «The App of the Day». Den første blokken er dedikert til disse delene, og annonsen kommer opp mens du blar.

Dette er en måte for Apple å gjøre annonsegodkjenningsprosessen raskere og enklere ved å ikke ha kunstverk.

Denne nye skjermen er bare tilgjengelig på iPhones som kjører iOS 16.4 eller nyere.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.