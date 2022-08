Apple advarer om en stor sikkerhetsfeil som lar deg kontrollere iPhone, iPad og Mac

De som er berørt inkluderer iPhone 6s og nyere, alle iPad Pros, femte generasjons iPader og nyere, og Mac-er, ifølge merknader som er lagt ut på Apples nettsted.







Berørt er iPhone 6 og nyere, alle iPad Pros, femte generasjons iPad og nyere, og Mac-er, ifølge merknader lagt ut på Apples nettsted.

Ifølge firmaet Apple, i den gamle versjonen av operativsystemet, «kan en applikasjon bruke vilkårlig kode» med feil tilgang til enheten, noe som betyr at en hacker kan utføre handlinger uten autorisasjon. «Denne muligheten kunne ha blitt aktivt utnyttet» av hackere, sier Apple, uten ytterligere detaljer.

Feilen kan også utnyttes gjennom «ondsinnet utformet Internett-innhold,» legger Cupertino, California,-gruppen til.

For å rette opp disse feilene oppfordrer Apple brukere til å laste ned iOS-operativprogramvare versjon 15.6.1 for iPhone, dens motstykke iPadOS 15.6.1 for iPad og macOS Monterey 12.5.1 for Mac-datamaskiner.

Feilene ble rapportert, ifølge Apple, av anonyme forskere.

Den teknologiske giganten har gjort beskyttelse av personopplysninger og cybersikkerhet til et ledemotiv.

I april 2021 forstyrret det iPhone-økosystemet ved å tvinge apper til å spørre brukeren om de godtok innsamling av data om bruken deres fra andre apper og på Internett.







Denne modifikasjonen av iOS-operativsystemet har fratatt svært reklameavhengige applikasjoner verdifulle verktøy, spesielt Facebook eller Snapchat, som har mistet annonseinntekter.