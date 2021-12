Apple Air tilbyr etiketter til japanere som kjøper en iPhone

Klokken 11:15 i går kveld

For å feire det japanske nyttåret ga Apple ut en todagers annonse som, som i fjor, vil tilby et gratis Apple-gavekort verdt 24 000 yen for å kjøpe et verdig Apple-produkt. 2. og 3. januar. Men for å bytte til 2022 legger selskapet også til en gratis AirTag.

AirTags tilbys japanske kunder for Tigerens år

I tillegg til gavekortet sa Apple at de første 20 000 kundene i Japan som kjøper en ny iPhone 12, iPhone 12 mini eller iPhone SE under kampanjen vil motta et begrenset opplag AirTag med tilpasset gravering. IPhone 13s er ikke kvalifisert, akkurat som vi hadde God fredag.

De nøyaktige verdiene av gavekortene for hvert kvalifisert produkt er som følger:

Velg 3000 AirPods (2. generasjon), AirPods (3. generasjon), Beats Flex, Beats Studio Buds, Apple Pencil (2. generasjon), AirTag (4. pakke) og annet tilbehør.

iPhone 6 000 for iPhone 12, iPhone 12 mini eller iPhone SE (begrenset opplag AirTag for de første 20 000 kundene som bestiller).

Magic Keyboard for Apple Watch Series 3, Apple Watch SE, AirPods Pro, Apple TV 4K, Apple TV HD, Beats Studio3 Wireless, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro og iPad Pro ¥ 6000

¥ 12 000 for iPad Pro, MacBook Air, 13-tommers MacBook Pro og Mac mini

000 24 000 for en 27-tommers iMac

Apple delte Fullstendige vilkår og betingelser Kampanje med alle detaljer. Spesielt vil iPhone-bestillinger gjort gjennom Apple Store-prosessoren ikke kvalifisere for airtake med begrenset opplag av en eller annen merkelig grunn. Hvis du er i Japan, må du legge inn bestillingen på Apple-siden.

Til slutt, takket være det gratis “Today at Apple”-programmet, kan kunder også feire japansk nyttår ved å lage håndlagde gratulasjonskort. En god måte å starte tigeråret på. For andre er sporere som gjør det mulig å lokalisere en sykkel eller stjålet bil for tiden gjenstand for mye publisitet. Dette er spesielt tilfelle Et sett med 4 luftstopper.