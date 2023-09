Apple, Amazon, Tesla…: En kalddusj på aksjemarkedet for «Magnificent Seven»

Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla og nå sist Nvidia er en del av operatørenes verdiklubb, «Magnificent Seven». Disse syv monstrene når det gjelder markedsverdi har i stor grad rettferdiggjort fremveksten av store amerikanske indekser i år. Men nok en gang bestemte markedet seg for å minne investorene på at trær ikke går opp i himmelen. Og han begynte å ta fortjeneste. til når ? Umulig å si. Men observatører, som for noen uker siden hevdet at det nåværende miraklet var kommet for å bli, er nå de første til å si at vi bare har sett begynnelsen på den nåværende korreksjonen. Det som er bekymringsfullt med denne oppdateringen er at den påvirker en gruppe selskaper hvis totale kapital er nær 11 000 milliarder dollar.

Apple taper 200 milliarder dollar på aksjemarkedet og veier tungt på Wall Street

Denne uken tapte Apple, gruppens viktigste tungvekter, nesten 300 milliarder dollar i markedsverdi. grunnen ? Det har blitt rapportert at kinesiske myndigheter har besluttet å forby myndighetspersoner og statseide selskaper å bruke iPhone-ene sine i jobbsammenheng. For Apple står Kina for 20 % av iPhone-salget. kald dusj? Den eksploderte ikke umiddelbart da kunngjøringen kom. Det ser ut til at investorene bestemte seg for å blåse opp problemene sine på dette påskuddet.

Renter som får deg til å tenke

I USA er referanserenten på 10 år nå nær 4,50 %. Det er tydelig at dette nivået trekker deler av porteføljene under forvaltning mot obligasjonssektoren. I begynnelsen av denne bevegelsen ble det kun tildelt ledige kontanter. Nå frigjøres kapitalen etter at aksjene i de børsnoterte selskapene er solgt.

Det er det samme med oss. For bare noen dager siden viste belgiernes plutselige entusiasmen for de siste statsobligasjonene investorenes vilje til å omfordele sin likviditet til sikre renteprodukter. Belgiske forvaltere mener at likviditeten i vårt land også begynte å forsvinne fra brukskontoer for å gå til obligasjonsmarkedene, og nå begynte å komme fra salg av aksjer. En tsunami i horisonten? Nei, men det er klart at rebalansering av porteføljer er i tråd med hva promotører av «60/40»-fond foreslår, altså 60 % aksjer og 40 % obligasjoner. Rentene stiger fortsatt ettersom sentralbankfolk antyder at den inflasjonstilstrammende syklusen nærmer seg slutten. Men i praksis tyder nye elementer på at kampen mot inflasjonen langt fra er over. Starter med den plutselige økningen i indikatorer for aktivitet i tjenestesektoren i USA, og den fortsatte prisveksten i Tyskland. For eurosonen er også oppgangen i dollaren, i tillegg til oppgangen i oljeprisen, bekymringsfull.

Proximus kommenterer

På Brussel-børsen, som på andre europeiske markeder, kunne operatørene bare bekrefte analysen til spesialister fra Bloomberg-byrået: ved slutten av uken opplevde Stoxx 600 European-aksjeindeksen sin lengste nedgang siden 2016. Innvendig opplevde vi fortsatt noen skjelvinger som Det ble forsterket av den deprimerende atmosfæren i dette øyeblikket. Spesielt Atenor tapte igjen mer enn 10 % for uken. IBA led under ledernes dårlige humør. Men Proximus tjente på mindre dystre kommentarer fra analytikere, noe som kan tyde på at aksjen kan ha nådd bunnen.