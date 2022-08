Apple-analytiker: «Nye AirPods-modeller vil ha en USB-C-port fra 2023»

Alle nye AirPods-modeller som kommer på markedet fra 2023 kan lades med en USB-C-kabel. I alle fall annonseres det av en kjent Apple-analytiker: Ming-Chi Kuo. Apple vil dermed svare på en ny europeisk lov som vil gjøre nevnte ladeport obligatorisk fra 2024.

Apple har lenge vært en fan av Lightning-ladekabelen. Selv om noen enheter har blitt oppgradert til USB-C Akkurat som MacBooks bruker Apple sin egen ladekabel for de fleste av enhetene sine.

Den europeiske union ønsker imidlertid å endre ting når det gjelder forbrukere, å bytte fra et merke til et annet skaper mye ulempe og tonnevis med e-avfall. Som et resultat bestemte Europa seg for å gjøre USB-C-ladeporter obligatoriske i EU fra 2024. Og dette gjelder smarttelefoner, nettbrett og alle andre små og mellomstore bærbare elektroniske enheter.

Siden 2023

Og blant de små og mellomstore bærbare elektroniske enhetene finner vi åpenbart Apple AirPods. I denne forbindelse forsikrer den berømte Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo at Apple ikke vil vente til 2024 med å overholde kravene i EU.

«Jeg spår at Apple vil gi ut USB-C-kompatible ladevesker for alle AirPods-modeller innen 2023. Det nye AirPods Pro 2-ladedekselet, som vil bli utgitt i andre halvdel av 2022, kan fortsatt støtte Lightning-teknologi,» skrev han. twitter. . Kuo kunngjorde tidligere at Apple vil utstyre sin iPhone 15-serie med en USB-C-ladeport i 2023.