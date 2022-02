Apple åpner hovedkvarter i Russland

Midt i den ukrainske krisen har Apple åpnet et hovedkontor i Russland. Dette initiativet kom ikke fra Cupertino, men fra Russland.

Siden han tiltrådte som leder av den russiske regjeringen i 2012, har Vladimir Putin alltid kjempet for å redusere arbeidsledigheten ved å beskytte landets økonomiske interesser og oppmuntre selskaper til å investere og skape arbeidsplasser i Russland. I denne sammenhengen, Apple låst opp Kom i gang Hovedkontor i Moskva, Russland siden februar. Tidsmessig kan vi tydelig si at øyeblikket var dårlig valgt!

En juridisk forpliktelse

russisk kommunikasjonskontrollør, RoscomnatzorGir at utenlandske teknologiselskaper som ønsker å gjøre forretninger i Russland må være fysisk tilstede i landet. Denne søknaden Ferdig Etter vedtakelsen av en lov i juli 2021, er sosiale medieselskaper med mer enn 500 000 daglige brukere pålagt å åpne kontorer i Russland. I samsvar med denne lovpålagte forpliktelsen kan begrensningene lovgiver pålegger variere fra enkel kontroll til absolutt tilbakeholdenhet.

Selskapene som er sitert og nevnt er hovedsakelig amerikanske teknologiselskaper. De inkluderer Apple, Alphabets Google, Facebook og Twitter. Innenfor omformere Ikke-amerikanske selskaper Oppkalt TikTok og inkluderer Telegraf. Plasseringen av lokalene er ikke spesifisert av kontrolløren, som hver går dit hun vil, før hun forbedrer sin tilstedeværelse i området.

Apple overholder dette Først

Apple var det første store amerikanske selskapet som fulgte denne ordren. Faktisk selskapet Cupertino Det eneste selskapet for øyeblikket oppfyller kravene. Den russiske regulatoren har krevd at innen utgangen av 2021 må alle selskaper under loven overholde russisk lov.

Mens dagens situasjon i Russland foreløpig er usikker, vil andre store grupper måtte følge samme vei i de kommende ukene og månedene … helt til den ukrainske krisesituasjonen absolutt endrer seg.