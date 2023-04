Apple åpner sin første butikk i India

Indias første Apple Store åpner i Mumbai Denne nye Apple-butikken er unik ved at den kjører på fornybar energi.

I dag er en viktig dag i India. Faktisk, India Åpner sin første Apple Store på Bandra-Kurla campus i Mumbai. Det som gjør denne nye Apple-butikken spesiell er at den går helt på fornybar energi med 100 % karbonnøytralitet.

Det vil ta mange år å komme frem til denne innvielsen. Faktisk tok det år for Cupertino-selskapet å overholde lokale forskrifter. Inkludert plikten til å montere Apple-produkter i «lokale» fabrikker.

Stor dag for Tim Cook

Til innvielsen var det mange som svarte interessert. Hundrevis av dem stilte opp utenfor landets første Apple-butikk. Administrerende direktør, Tim Cook, er personlig for å møte de første kundene og markerer en ny fase i selskapets historie.

Flyttingen er en del av Apple-merkets strategi for å finne nye kilder til vekst for å motvirke nedgangen i iPhone-salg over hele verden. Selv om Apples produkter anses som dyrere i India, forventer selskapet at inntektene vil øke med nesten 50 % til 6 milliarder dollar i regnskapsåret 2022-2023.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.