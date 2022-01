Apple avslører sprø tall for tjenestene sine

iCloud, Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade … Tjenester-delen har blitt en høne som legger gullegg for Cupertino-selskapet. Teknikgiganten har nettopp publisert en lang artikkel for å gjøre en svært flatterende observasjon av denne delen av aktiviteten. Totalt har 745 millioner mennesker et betalt abonnement på en av disse tjenestene.

€ 60 milliarder for App Store-utviklere i 2021

Apple-merket kan også skryte av mangfoldet til sine kunder, med 600 millioner mennesker lokalisert i 175 forskjellige land som surfer på App Store hver uke. Vi lærer også i forbifarten at utviklere har samlet inn hele 260 milliarder dollar i inntekter siden lanseringen av appbutikken i 2008.

Om @terminalen: App Store-utviklere tjente rundt 60 milliarder dollar i 2021. Apple sier at utviklere tjente 260 milliarder dollar siden butikken ble lansert i 2008. Det er opp fra 200 milliarder dollar som ble rapportert for året i fjor. Inntektene mellom julaften og nyttårsaften økte med tosifret. —Mark Gurman (@markgurman) 10. januar 2022

Til slutt nevnes Apple TV +, men vi må nøye oss med informasjon om distinksjonene. Faktisk har streamingplattformen fått 763 nominasjoner og 190 seire totalt. Abonnementstallene ville imidlertid ikke vært særlig gode, selv om vi ikke har presise data.