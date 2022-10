Apple bekrefter bytte til USB-C-lader

Da han ble intervjuet av «Wall Street Journal» under Tech Live-arrangementet, forklarte Greg Joswiak, Apples visepresident for markedsføring, at selskapet «åpenbart måtte rette seg etter denne avgjørelsen og ikke hadde noe annet valg enn å respektere den nye europeeren». Lov.

Loven ble vedtatt av EU-parlamentet 4. oktober og pålegger alle produsenter av små elektroniske enheter å ta i bruk universalladeren, USB-C-typen.

Imidlertid er dette kanskje ikke slutten på Lightning-kabelen på iPhones. MR. Jozwiak, i denne forstand, nektet å svare på om Apple-merket ville inkludere kontakten på telefoner som selges utenfor EU, men gjorde det klart at Apple ikke var fornøyd med at det ville være juridisk forpliktet til å bytte.

Dette skiftet til en standard, enkelt lader vil kvele innovasjon og føre til mye elektronisk avfall, beklaget han.

Når det gjelder fristen, fortsatte tjenestemannen, «EU-ledere dikterer tiden for europeiske forbrukere.» «Jeg kommer ikke til å spå fremtiden,» sa han.

Siden mange land, inkludert USA, studerer implementeringen av globale laderstandarder for å redusere elektronisk avfall, husk at et amerikansk selskap ble bøtelagt med mer enn 19 millioner dollar i Brasil for å selge iPhones uten lader.

Ifølge mange observatører er overgangen fra iPhones til USB-C åpenbar.