Apple: Bytte til 3D-utskrift?

First World Capital skal begynne 3D-utskrift for å produsere deksler til sine neste klokker, Apple Watches. Denne tilnærmingen vitner om Apple-merkets konstante ønske om å forbedre produksjonsmetoder.

Bloomberg rapporterte i går at 3D-utskrift kan brukes til noen av Apples smartklokker. En løsning som krever færre materialer og mindre produksjonstid enn dagens støperiteknikker. Som et resultat bør produksjonskostnadene reduseres, en annen fordel for konsernets lønnsomhet.

Lett å forestille seg, teknikken er mer kompleks enn det enkle utseendet til en avtakbar del. Prosessen kalles «binder jetting». Flere lag med pulverisert materiale og folie limes sammen med et bindemiddel, ofte mikrodråper av fotopolymer. UV-lys herder alt. Monteringen går gjennom et kompresjonstrinn før en slipefinish.

Fordelen med denne teknikken, i tillegg til kostnadsreduksjonen som nevnt, er at den kan brukes med nesten alle materialer så lenge den reduseres til et veldig fint pulver. Så det er ikke noe problem å lage Apple Watch Ultra i titan eller standard Apple Watch i stål. Selskapet har foreløpig ikke bekreftet Bloombergs kommentarer.