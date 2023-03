Apple dominerer, men to merker overgår

I 2022 har Apple igjen tjent brorparten av premium smarttelefonmarkedet. Samtidig er mange Android-produsenter på vei ned, bortsett fra to merker med åpenbar vekst.

Den avanserte motstår stormen

Mellom 2021 og 2022 falt smarttelefonsalget med 12 %. Et nedslående tall som delvis forklares av makroøkonomiske vanskeligheter, inkludert en mobiltelefonfornyelsessyklus som har en tendens til å forlenge. I denne nedgangen gjør noen produkter det bedre enn andre: avanserte telefoner. I følge Counterpoint faller alle smarttelefoner over $600 inn i denne kategorien.

Det avanserte mobilmarkedet tåler stormen som treffer sektoren godt, og vokser med 1 % i 2022 (ååå). «Premium» mobiltelefonisegmentet representerer allerede 55 % av den totale årlige omsetningen i markedet. Kontrapunktanalytikere forklarer denne trenden med at rikere forbrukere er mindre påvirket av økonomiske vanskeligheter, i motsetning til grunnleggende og mellomstore mobilbrukere.

De bestselgende smarttelefonene i 2022 : Apple ydmyker konkurrentene

Betydningen av smarttelefoner i livene våre gjør dem også til et stort kjøp som folk er villige til å bruke mer på, selv om det betyr å beholde dem lenger. En sterk trend som har gjort segmentet med smarttelefoner over 1000 dollar til det raskest voksende i 2022, med en år-til-år økning på 38 %.

Dominerer Apple, Honor og Google på en stor måte

Ikke overraskende er det Apple som igjen tar ledelsen i high-end smarttelefonsegmentet. Det kaliforniske merket klarer til og med å øke sin markedsandel på ett år, fra 71 % i 2021 til 75 % i 2022. Teknisk sett er iPhone SE 2022 den eneste smarttelefonen som selges av Apple under 600 dollar. Apple dominerer dermed tre fjerdedeler av det eneste markedet der de konkurrerer direkte med andre produsenter: toppen av serien. En imponerende prestasjon.

Samsung, som fortsatt er verdensledende innen smarttelefonsalg, hovedsakelig på inngangsnivå og mellomklasse, er på andreplass med en markedsandel på 16 % innen avanserte mobiler, ned 1 % på 12 måneder. På tredje plass finner vi Huawei med en markedsandel på 3 %, sammenlignet med 5 % i fjor. Det er 44 % fritt fall i smarttelefoner for den kinesiske giganten, som likevel er i veldig god form. Xiaomi opplever også et fall på 40 %, noe som setter den under 2 % markedsandel i dette prissegmentet.

I mellomtiden utkonkurrerer to merker de andre. Den første er ingen ringere enn Honor, tidligere knyttet til Huawei, som opplever en økning på 110 %, spesielt takket være Magic Vs og Magic 4 Pro, som er i ferd med å bli erstattet av den svært ambisiøse Magic 5 Pro.

Google er den andre store oppnåeren i 2022 med 118 % vekst takket være sine utmerkede Pixel 7 og Pixel 7 Pro. Både Honor og Google er fortsatt små aktører i premiummobilsegmentet, men momentumet er helt klart i deres favør. Som du kan se i Counterpoint-diagrammet, utgjør «andre» merker kun 3 % av markedsandelen og er ned -19 % år over år.