Apple fjerner innebygd støyreduksjon som forbedret samtalekvaliteten

iPhone 13 brakte mange endringer fra forrige generasjon iPhone 12, men Apples nye smarttelefoner fjernet også en viktig funksjon som forbedret samtalekvaliteten.

I motsetning til andre Apple-smarttelefoner, de nyeste modellene iPhone 13 som solgte mer enn 40 millioner eksemplarer i løpet av ferien har ikke lenger funksjonen “Støyreduksjon”. Dette forbedret samtalekvaliteten. Faktisk er den designet for å reduserer omgivelsesstøy under telefonsamtaler når du holder mottakeren nær øret », samtalepartneren din kunne da høre deg bedre.

Til nå, på iPhone 12-serien og tidligere, kan du gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Lyd/Visuelt > Telefonstøyreduksjon og finne en knapp som kan slå funksjonen av og på. Men uansett, denne forsvant på iPhone 13.

Apple bekrefter at de har fjernet funksjonen på iPhone 13

Apple skal ha bekreftet til en bruker at funksjonen var permanent fjernet fra nyere modeller. I følge brukeren, etter å ha snakket med apple og en konsulent i flere måneder som ba meg vente på en oppdatering for å fikse problemet, fikk jeg en oppdatering om problemet, og det vil tilsynelatende ikke løses, og denoising er med vilje deaktivert for disse enhetene av uspesifiserte årsaker ».

Men uansett, iPhone 13 har alle mikrofonene og andre elementer som er nødvendige for at funksjonen skal fungereog nok ombordbehandling til å håndtere det. Per nå er det uklart hva som fikk Apple til å deaktivere funksjonen på sine nyeste smarttelefoner, men det kan være relatert til de trådløse øretelefonene.

Faktisk, hvis du ønsker å dra nytte av støyreduksjon igjen under samtalene dine, nå må du velge trådløse hodetelefoner som for eksempel den siste AirPods 3 som Apple presenterte på slutten av fjoråret til 199 euro. Så det kan være at fjerning av funksjonen vil tillate den amerikanske produsenten å selge flere True Wireless-øretelefoner.

Fontene: 9to5mac