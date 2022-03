Apple forbereder seg på å selge iPhone… med abonnement

Ifølge BloombergApple er i ferd med å introdusere en «leie»-formel for iPhone.

En side kan snart snu i Apples historie. Den amerikanske giganten ville utarbeide, ifølge svært seriøse Bloomberg, et abonnementstilbud som ville gjøre det mulig for kundene å alltid være utstyrt med de nyeste Apple-produktene for en gjentakende betaling. Kunden ville ikke lenger være «eier» av smarttelefonen han bruker, men en enkel leietaker. Hovedfordel for ham: han trenger ikke lenger systematisk å bytte ut sin gamle iPhone-modell. En ny enhet vil bli levert til deg så snart den ble utgitt. Abonnementstilbudet ville imidlertid ha ulemper. Ved skade kan brukeren bli pålagt å refundere Apple. Du vil heller ikke kunne selge enheten din videre når du ikke lenger bruker den, da du må returnere den for en erstatning med den nye modellen.

Ifølge Bloomberg kan abonnementstilbudet lanseres i år. Apple vil fremfor alt søke å beholde sine kunder med denne gjentakende betalingsformelen.

Det kaliforniske selskapet har allerede fullt ut omfavnet abonnementsformler med sine Apple Music, Apple TV+ og Apple Card-tilbud. Selskapet har lansert flere nye tilbud de siste månedene, inkludert en sportstreningstjeneste og en Apple One-formel som inkluderer abonnement på ulike tjenester.

Når det gjelder lager- og produksjonsstyring, vil innføringen av en abonnementsformel gi Apple svært klare fordeler i forhold til konkurrentene. Ved delvis å kjenne etterspørselen til kundene sine, kunne Apple bedre styre produksjonen, spesielt for å unngå overskudd.