Apple forbyr ansatte å bruke ChatGPT

Apple har bestemt seg for å begrense bruken av ChatGPT til sine ansatte, ifølge The Wall Street Journal. Grunnen ? Apple utvikler sin egen teknologi for kunstig intelligens.

Eple og hemmelighetskulturen. Det kommer vi alltid tilbake til. I dette spesifikke tilfellet tror Cupertino-selskapet at de ansatte kan avsløre konfidensiell informasjon gjennom AI-verktøy. Dette er grunnen til at Cupertino-selskapet har tatt en radikal beslutning: utesteng ChatGPT og Copilot fra GitHub.

Databeskyttelse: AI-bekymringer

Andre selskaper, som banker og helseinstitusjoner, har utestengt ChatGPT i frykt for at deres ansatte skal lekke sensitiv informasjon til chatboten. Samsung forbød til og med sine ansatte å bruke kunstig intelligens-verktøy etter å ha oppdaget at sensitiv kildekode var lastet opp til plattformen.

OpenAI har allerede solgt en privat ChatGPT-tjeneste til Morgan Stanley. Denne tjenesten lar ansatte stille spørsmål og gjennomgå tusenvis av forskningsdokumenter. Microsoft jobber også med en versjon av ChatGPT rettet mot bedriftskunder for å sikre datavern.

Apple legger pakken

Disse begrensningene fra Apple er en del av deres innsats for å utvikle egne språkmodeller og AI-teknologier. John Giannandrea, SVP for Machine Learning and AI Strategy, leder driften. Før han begynte i Apple, jobbet Giannandrea i Google og rapporterer nå direkte til Tim Cook, Apples administrerende direktør.

Til slutt ga OpenAIs ChatGPT, som allerede var tilgjengelig på nettet og gjennom tredjeparts iOS-apper, nylig ut sin egen offisielle app for iPhone og iPad.

