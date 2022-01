Apple forventes å levere sine VR-headset i 2022

Apple kan lansere sitt sammensatte reality-headset i løpet av WWDC 2022. Den vil imidlertid ikke være tilgjengelig for salg før 2023.

Som hvert år er Apple planlagt å være vertskap for WWDC i juni. Det gjenstår å se om det Cupertino-baserte selskapet vil fortsette å holde forhåndsinnspilte virtuelle konferanser eller gå tilbake til ansikt-til-ansikt-arrangementer, men dette bør være veldig spennende basert på nylige spådommer.

Forventet kunngjøring

Ifølge forsker Jean Munster kan Apple tilby sine kompakte reality-headset på WWDC 2022 i år. Det har lenge vært rykter om at selskapet jobber med et par smarte klasserom, og dette hybrid reality-headsettet sies å være et av flere hodesett selskapet jobber med. Dette «epleglasset», Tim Cooks favoritt, har blitt utsatt flere ganger. Hvis produktet virkelig er klart, vil det vises i år.

Markedsføring i 2023

Hvis Apple skal vise hva som fungerer, vil det ikke være i salg før i 2023, sier Munster. Dette ser ut til å gjenspeile tidligere rapporter fra andre troverdige kilder, som Bloombergs Mark Kurman. 2022 er året Apple lanserer headsettet sitt.

Det kommende headsettet vil bli dyrere, men ifølge tidligere rapporter er det rettet mot utviklere i stedet for gjennomsnittsforbrukeren. Før lansering av forbrukerversjonen ønsker Apple å begynne å lage et økosystem. I tillegg har noen rapporter til og med antydet at Apple kan erstatte iPhone med en slik enhet i en fjern fremtid.