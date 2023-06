Apple forventes å øke prisene på alle smarttelefoner i år

Den dårlige nyheten er at når den etterlengtede iPhone 15 kommer på markedet neste september, kan det hende at Apple-fans må bruke litt mer enn forventet.

I følge et notat fra den anerkjente Wedbush-analytikeren Dan Ives, ble den økonomiske meldingen mottatt av Barron’s, og teknologigiganten planlegger etter sigende å heve prisene på sin kommende iPhone 15-serie. Ives er kjent for sine nøyaktige spådommer angående iPhone-prisjusteringerUnder et intervju med CNBC sa han at han forventer at gjennomsnittlige salgspriser vil øke etter hvert som nye modeller introduseres i september.

I fjor varierte prisstrategien for iPhone 14 etter region. Apple har justert internasjonale priser basert på valutasvingninger, noe som har ført til høyere kostnader i enkelte land. Spesielt inkludert i Frankrike. På den andre siden, Prisene var stabile i USA og Kina.

iPhone-prisen kan stige i 2023

Hvis Apple hever prisene i USA, vil det være første gang siden 2017. En økning over Atlanteren vil uunngåelig føre til høyere priser her, og dermed øke prisen på smarttelefoner. Som en påminnelse er iPhone 14 tilgjengelig fra 1019 euro, og Pro Max-modellen med 1 TB lagringsplass er tilgjengelig for 2129 euro.

Ives kunngjør forventet prisøkningApple kan øke prisen på avanserte iPhone 15 Pro-modeller med nesten $200. I spørsmålet kan vi referere til bruken av A17-brikken etset ved 3 nm av TSMC. Selskapets chipwafere har sett prisene deres stige sammenlignet med forrige generasjon, og dette kan påvirke den endelige prisen på enhetene.

Ives spår at Apple vil sende mellom 235 og 240 millioner enheter av iPhone 15 i 2023. Selv om prisene øker med et gjennomsnitt på 100 dollar per enhet, vil dette allerede omsettes til 23,5 milliarder dollar i ekstra inntekter for selskapet.

Ives var optimistisk på Apples servicedivisjon, som han sa skiller selskapet fra konkurrentene. Han spår Apples nåværende verdivurdering til 2,85 billioner dollar. 3,5 til 4 billioner dollar i løpet av de neste 18 til 24 månedene.