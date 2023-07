«Apple-GPT» kan bli utgitt neste år

Hva om Apple ikke var så kresne når det kom til kunstig intelligens? Ifølge nylige rykter vil Apples chatbot bli utgitt neste år.

I motsetning til Google, Microsoft, Samsung og andre Snapchats, ser Apple ut til å ligge totalt bak når det gjelder kunstig intelligens. Siri er en av de dårligste virtuelle assistentene på markedet, og ChatGPT eller Google Bard har ytterligere fremhevet dette gapet. Og likevel, hvis Apple fanger AI-vognen sent, er den likevel bekymret og har til hensikt å begi seg ut på eventyret.

I henhold gurman merkeIfølge den velinformerte Bloomberg-journalisten forbereder Apple seg på å lansere sin egen generative kunstige intelligens og tilby «en opplevelse som ligner på ChatGPT og Google Bard», inkludert en chatbot i form av en app og nettside.

På slutten av 2022, da ChatGPT dukket opp, laget Apple umiddelbart et rammeverk kalt «Ajax», en slags ferdig verktøysett for utviklere å bruke i koden deres.

Mark Gurman rapporterer at prosjektet er i en ganske avansert tilstand, at det vil bli annonsert neste år (på WWDC 24?) og at det vil bli fullt integrert i Apples økosystem for å, hvorfor ikke, la Siri svare på mye mer forseggjorte spørsmål enn i dag.

