Apple har sluttet å markedsføre disse 5 produktene

Når vi nærmer oss slutten av 2023, er dette en mulighet til å se i bakspeilet. I år sluttet Apple å markedsføre ulike produkter og tilbehør.

I år er 2023 fullt av overraskelser og nye produkter hos Apple. Vi var i stand til å dra nytte av kunngjøringen av iPhone 15 med en ny USB-C-port og nye MacBook-er. Men i 2023 har Apple besluttet å slutte å markedsføre noen produkter. Det er 5 av dem: iPhone 13 mini, 13-tommers MacBook Pro, MagSafe-batteripakke, MagSafe Duo-lader og lærtilbehør.

iPhone mini

Apple sluttet å selge iPhone 13 mini i september etter lanseringen av iPhone 15-serien. Så dette markerer slutten på hele iPhone mini. Den oppdaterte iPhone 12 mini er for øyeblikket tilgjengelig på Apples nettside.

Utstyrt med en 5,4-tommers skjerm med tynne kanter, var iPhone mini veldig populær blant fans av små smarttelefoner. Men alle gode ting må ta slutt. Faktisk rapporterte markedsundersøkelsesfirmaer at denne modellen hadde relativt lavt salg sammenlignet med andre iPhone-modeller. Apple bestemte seg for ikke å gi ut iPhone 14 Mini i fjor, men beholdt iPhone 13 Mini som et billigere alternativ.

Den minste nye iPhone Apple selger for øyeblikket er iPhone SE med 4,7-tommers skjerm, men den har et svært datert design med hjemknapp og tykke rammer, og neste iPhone SE har blitt annonsert med 6,1-tommers skjerm.

13 tommers MacBook Pro

Apple sluttet å selge 13-tommers MacBook Pro forrige uke under «Scary Fast»-arrangementet. Den bærbare datamaskinen hadde en syv-årig design og var den siste Mac-en som hadde en Touch Bar i stedet for fysiske funksjonstaster.

13-tommers MacBook Pro er erstattet av den nye 14-tommers MacBook Pro med standard M3-brikke. 14-tommersmodellen tilbyr flere forbedringer i forhold til 13-tommersmodellen, for eksempel en M3-brikke, en 120Hz oppdateringsfrekvensskjerm, et 1080p-kamera og flere porter.

MagSafe batterier

Etter å ha lansert iPhone 15-serien, sluttet Apple å selge MaxSafe-batteripakken i september.

Utgitt i 2021, MagSafe Battery Pack festes magnetisk på baksiden av iPhone 12 og nyere modeller, og gir timer med ekstra batteri. Mens alle iPhone 15-modeller nå kommer med en USB-C-port, har batteripakken en Lightning-ladeport, som begynner å bli foreldet.

MagSafe Duo lader

Apple sluttet å selge MagSafe Duo-laderen i september etter lanseringen av iPhone 15-serien.

Utgitt i 2020, er MagSafe Duo Charger en sammenleggbar ladepute som kombinerer både en MagSafe-lader for iPhones og en magnetisk Apple Watch-ladepute. I likhet med MagSafe-batteripakken hadde den en lynladeport.

Lærdeler

Apple MaxSafe skinnlommebok

I september sluttet Apple å selge lærtilbehør, inkludert skinnversjoner av iPhone-deksler, MaxSafe-lommebøker, Apple Watch-bånd og andre, som en del av selskapets innsats for miljøansvar. Apple har introdusert et nytt FineWoven-stoffmateriale for tilbehør som de hevder har et «betydelig lavere» karbonavtrykk enn skinn, men kunder har klaget over at de nye iPhone-dekslene er utsatt for riper og flekker.

Men det er ikke alt…

Apple sluttet å selge sin iTunes Movie Trailers-app og Apple Music Voice-programmet i år.

