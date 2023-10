Apple hever prisene for Apple TV+, Apple Arcade og Apple One

Apple annonserte mer enn 40 % økninger for sine Apple TV+ og Apple Arcade-tilbud. Apple One-abonnementet øker også med dem.

Det er klart at prisen på strømmetjenester for musikk, serier eller filmer er i ferd med å øke. Etter Spotify, Deezer eller Netflix kunngjør Apple en prisøkning for sin sVOD-plattform Apple TV+.

Det amerikanske selskapet har faktisk bestemt seg for å øke prisen på det månedlige abonnementet fra 6,99 til 9,99 euro per måned, en økning på nesten 43 %. Det samme gjelder et Apple Arcade-abonnement, som lar deg nyte en vanlig liste over betalte spill på iPhone, Apple TV eller iPad. Denne gangen går pakken fra 4,99 euro til 6,99 euro per måned, en økning på 40 %.

Apple One-formelen øker med 3 euro uansett

Logisk sett øker også Apple One-abonnementet, som lar deg nyte Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Music og Apple Fitness+ samtidig. Så prisen på alle planer vil øke med 3 euro per måned. Uansett hvilken formel som er valgt, er Apple Arcade og Apple TV+ en del av Apple One-tilbudet. Planlagt vil den mer tilgjengelige prisen på Apple One øke fra 16,95 euro til 19,95 euro per måned for den individuelle planen. Premium-abonnement – ​​iCloud+ inkluderer Fitness+ og 2 TB – fra 31,95 euro til 34,95 euro per måned.

Våre kolleger kl NumeramaApple bemerker at økningen vil tre i kraft innen de neste 30 dagene etter fornyelse av abonnementet: «Vi streber etter å gi de beste opplevelsene til våre kunder ved å kontinuerlig legge til høykvalitets underholdning og innhold og innovative funksjoner til våre tjenester».

Imidlertid blir økningen i strømmeplattformer mer og mer hyppig. Selvfølgelig setter Apple seg selv sammenlignet med konkurrerende sVOD-tjenester – Netflix i 4K koster nå 20 euro per måned, Disney + 9 euro per måned – men abonnementene er kumulative og den totale regningen øker med dem.