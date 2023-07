Apple holder øye med videospillutviklere

Med verktøyet som Apple presenterte på WWDC, kan Mac-maskiner tilby flere og flere Windows-spill. Og resultatene som vises er svært lovende.

Mac-er har aldri vært den mest egnede plattformen for å spille videospill, men ankomsten av Apples silisium-SoC-er de siste årene har en tendens til å endre situasjonen. Så kraftige og allsidige er Apple-datamaskiner i ferd med å bli ekte universalmaskiner at Apple ønsker å gjøre dem om til spillmaskiner.

Derfra er det et steg opp til en plattform som egner seg for å spille Mac. Men Apple presenterte et verktøy på WWDC kalt Game Porting Toolkit som vil hjelpe utviklere med å portere eksisterende Windows-spill til macOS. Verktøyet er designet for utviklere, men alle som vet hvordan det skal brukes kan bruke det. Og med den siste oppdateringen utgitt av Apple, er resultatet fantastisk.

Mange flotte spill har blitt testet på macOS av YouTubere Andrew Chai Gaming under Windows nærmer seg PC-resultater. Cyberpunk 2077 er imidlertid notorisk grådig, og når 40 FPS under M1 Max-brikken.

Under samme SoC opprettholder Elton Ring en stabil bildefrekvens på 32 FPS. Endelig vil tidligere inkompatible spill som Resident Evil 2 eller Horizon Zero Dawn endelig være kompatible.

