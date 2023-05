Apple implementerer et nytt system for raskt å fikse sikkerhetssårbarheter

For å bruke en sikkerhetsoppdatering måtte brukeren installere en ny versjon av operativsystemet, en ganske treg og arbeidskrevende metode. Men det var før, før Rapid Security Response kom.

Rapid Security Response (eller RSR), tre ord som kan virke fremmede for iPhone, iPad eller Mac-brukere. Og likevel er det en ny funksjon implementert av Apple som godt kan redde integriteten og sikkerheten til data og filer. Brukeren er privat.

I stedet for å distribuere en oppdatering som krever lang lastetid og starte enheten på nytt, vil Rapid Security Response direkte bruke oppdateringen der feilen er til stede, litt som en bandasje på et sår. . Derfor er det ikke nødvendig for brukeren å gå gjennom en lang og kjedelig installasjonsprosess slik han gjorde før.

«Som standard installeres presserende sikkerhetsoppdateringer automatisk på enheten din. Hvis det er nødvendig, kan en melding be deg om å starte enheten på nytt.»spesifiserer Apple i hjelpesiden din.

Haste sikkerhetsoppdateringer (dette er navnet på funksjonen på fransk) har nettopp blitt rullet ut i en offentlig versjon på alle enheter som kjører iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 eller macOS 13.3.1. Apple kan dermed raskt implementere forbedringer for Safari, for WebKit-rammeverket eller for andre viktige verktøy for riktig funksjon av systemet.

«De (RSR-ene, red.) det kan også gi en raskere respons på visse sikkerhetsproblemer, inkludert problemer som kan ha blitt utnyttet eller rapportert.»

gå rett på sak

Apple advares jevnlig om store sikkerhetsfeil i operativsystemene. Å gå gjennom en presserende sikkerhetsoppdatering gjør at Apple ikke lenger kan vente på distribusjon av en hovedversjon av systemet. På denne sidenApple bør snart liste opp alle oppdateringer til denne RSR.

For å avinstallere denne funksjonen eller lære mer om den, gå til Innstillinger på iPhone eller iPad eller Systeminnstillinger på Mac. På iOS og iPadOS går du til Generell, Programvare oppdatering, Automatiske oppdateringer og sjekk at alternativet Sikkerhetsoppdateringer og systemfiler er riktig aktivert.

På macOS velger du menyen Generell i sidefeltet og gå deretter til Programvareoppdateringer. å gå inn Vis detaljer, vil du lære mer om det. Det er på disse spesielle skjermene du vil se om Apple nylig har installert en sikkerhetsoppdatering.

