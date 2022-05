Apple introduserer en nettverksadapter i iOS, en ny AirPort?

⏰ 2 timer siden

Medhi Naitmazi

Når et selskap er i ferd med å lansere et produkt som bruker radiofrekvenser (Bluetooth eller Wi-Fi), må det godkjennes av amerikanske reguleringsorganer som FCC. Nettopp, Apple presenterte denne uken nye dokumenter rundt en ny «nettverksadapter» som fungerer under iOS. Retur av AirPort-rutere?

Hva om Apple tok ut en AirPort?





Under kodenavnet «A2657» beskrives produktet enkelt som en «nettverksadapter». I henhold til informasjonen i delte dokumenter der borte Federal Communications CommissionApple sendte inn en testprøve av denne enheten til byrået 22. januar 2022. Selv om det ikke er noen bilder av adapteren, beskriver dokumentene detaljer om den interne maskinvaren.





Apples mystiske nettverksadapter har to Gigabit Ethernet-porter, Wi-Fi, Bluetooth og NFC-antenner og en USB-C-port. Enda mer overraskende viser presentasjonen også at tilbehøret har 32 GB intern lagring og 1,5 GB RAM. En andre versjon av det samme produktet har en Lightning-port i stedet for USB-C og bare 1 GB RAM.

Når det gjelder operativsystemet, kjører adapteren firmware «19F47», som er en tidlig intern versjon aviOS 15.5. Du har sikkert i bakhodet at alt dette minner om skjermen. Apples Studio Display kjører på iOS med en A13-brikke.

Nyere informasjon, FCC testet det nye tilbehøret knyttet til en MacBook Pro og en iMac, og Apple ba om en taushetserklæring som var gyldig til november 2022. Dette er vanligvis nøkkeldatoen for nye Mac-er. Likevel er denne «strømadapteren rød» dukket aldri opp i «rykter»-delen, og beskrivelsen kan godt svare til fremtiden. 27-tommers mini LED-skjerm eller den neste Apple TV 2022.

Hvis noen venter på returen av området AirPort ble avviklet i 2018Vær oppmerksom på at den amerikanske produsenten har mange enheter registrert hos FCC beregnet for interne formål, for eksempel verktøyene som brukes av teknikere til å reparere iPhone og Mac.

Vil du være interessert i en moderne nettverkshub for å erstatte AirPorts?