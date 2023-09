Apple introduserer nye iCloud-tilbud med 6 og 12 TB lagringsplass

Apple overhaler iCloud-tilbudene sine. Som en del av sin årlige konferanse presenterte Apple-merket to nye planer med lagringsgrenser på 6 og 12 TB. Du må fortsatt ha råd til det.

Som hvert år presenterte Apple de nye funksjonene som kommer i løpet av den fundamental av september måned. Mange kunngjøringer om programmet, inkludert ankomsten av to nye iCloud-tilbud. Fra og med 18. september vil Apple-kontoinnehavere kunne velge en utvidelse av iCloud-plassen. Og ikke bare litt.

Som en påminnelse er den gjeldende grensen for en iCloud-konto 2 TB lagringsplass, for €9,99. Noe som er hederlig nok. Når det er sagt, tar Apple-merket et skritt fremover og tilbyr nå 6 TB eller 12 TB lagringsplass til brukerne. Nok til å samle opp bilder, videoer og andre dokumenter for hele livet.

Åpenbart er disse nye planene ikke gratis. De er enda mye mindre rimelige. Tell €29,99 for 6 TB-planen … og €59,99 for 12 TB-tilbudet. Det er nok å si at investeringen ikke er innenfor rekkevidden av alle budsjetter. Merk at begge planene fortsatt er kvalifisert for iCloud+, som lar deg dele plass med seks andre personer. Det er med andre ord fortsatt mulig å avtale privat.

Det gjenstår å se om Apple vil dra nytte av dette, for slike brede formler er først og fremst ment for et lite mindretall av samfunnet.

