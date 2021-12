Apple introduserer sin første “pickup zone” i Europa

Denne plassen som er dedikert til å samle bestillinger plassert på nettet, vil tillate kunder å raskt hente bestillingene sine.

Apple åpner en ny Apple Store i Berlin torsdag 2. desember. Det er den andre Apple-butikken i den tyske hovedstaden og den sekstende i landet. Den første Apple-butikken lå på Kurfürstendamm Avenue i Vest-Berlin. Denne nye eplebutikken ligger i Rosenthal Strauss, i Mitte-distriktet, øst for byen.

Den bruker et stort karnappvindu, trepulter og veggstrukturer, et sentralt forum og en stor skjerm for å bruke kjente visningskoder fra Apple-butikker. Imidlertid bringer det en nyhet, “Hentesone“Som navnet tilsier, er dette stedet designet for å gi kundene et dedikert område for innsamling av bestillinger plassert på nettet. Dette er første gang i Europa.

Under epidemier presset stengingen av butikker for kunder og økningen i nettkjøp Apple til å åpne uttaksskranker på midlertidig basis.

⁇Vi er glade for å kunngjøre åpningen av vår andre butikk i Berlin, i sentrum av MitteinSa Deitrey O’Brien, Apples visepresident for butikker og mennesker. “Apples kombinasjon av eksepsjonell teknologi og verktøy gir oss muligheten til å skape noe helt spesielt for kundene våre i Tyskland med den kreative lidenskapen vi deler med dette fellesskapet.⁇

Hvis konseptet fungerer med kunder, kan hentesonen utvides til andre merkevarebutikker i Europa i fremtiden.