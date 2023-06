Apple introduserer sitt første virtuelle og utvidede virkelighetshodesett, «Vision Pro»

eple presenterte sitt første reality-headset på mandag «blandet(virtuell og utvidet), kalt «Vision Pro», et felt der iPhone-produsenten har vært forventet i årevis, for tiden dominert av naboen Meta (Facebook, Instagram, Quest).

Et «revolusjonerende nytt produkt»

«Kombinasjonen av digitalt innhold med den virkelige verden vil skape nye opplevelser som vi aldri har sett før.«Lanserte Tim Cook, sjefen foreplefør jeg avslører dette»revolusjonerende nytt produkt«, med vanlig vekt fra den amerikanske teknologigiganten. Han avslørte ikke umiddelbart prisen på den nye enheten. Før den offisielle presentasjonen anslo flere eksperter den til rundt 3000 dollar.

se mer

Tiden for romlig databehandling er her. Hvor digitalt innhold blander seg sømløst med det fysiske rommet ditt. Så du kan gjøre tingene du elsker på måter som aldri før var mulig. Dette er Apple Vision Pro. – eple eple) 5. juni 2023

Denne siden inneholder en type innhold som ikke er tilgjengelig med denne versjonen. Se artikkelen





De nye hodetelefonene, som ikke er trådløse, i motsetning til nyere modeller fra Quest (Meta) eller Vive (HTC), ble avduket på WWDC, den årlige konferansen tileple for utviklere. Brukere vil kunne gå inn i parallelle universer (meditative landskap, personlige videoer, videospill, videokonferanser, etc.) og velge graden av fordypning, takket være en knapp som gjør det mulig å justere skjermen for utvidet virkelighet (overlagring av virtuelle elementer på virkeligheten) til virtuell virkelighet (total nedsenking). «Vision Pro er en ny type datamaskin som forsterker virkeligheten ved sømløst å blande det virkelige og det digitale«, oppsummerte Tim Cook.

«eple Jeg håpet å lansere et produkt som var mer som et par briller enn et videospillhodesett.«Insider Intelligence-analytiker Yory Wurmser kommenterte nylig.»Men det ser ut som de kommer med noe større (og definitivt dyrere), fordi de vil at entusiaster og ingeniører skal ta seg sammen og begynne å bygge et økosystem av dedikerte apper.«, før han designer lettere og billigere enheter for allmennheten, ifølge ham. Virtuell virkelighet er for tiden dominert av Meta: Quest-merkede hodesett utgjorde mer enn 80 % av markedet innen utgangen av 2022.