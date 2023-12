Apple investerer millioner i utviklingen av AI

ChatGPT har vært i AI-nyhetene i over et år, men Open AI-klumpen er ikke det eneste systemet i utvikling. På Cupertinos side jobber Apple også med sin egen AI. Apple-merket forhandler også med utgivere for å få tilgang til filene. Disse dokumentene ville være en perfekt treningsplass for AI.

Som ChatGPT trenger «språkprediksjons»-modeller et stort korpus med tekst for å produsere sannsynligheter. Avhengig av de foregående ordene i en setning og konteksten til sistnevnte, er AI i stand til å «gjette» hvilket ord som logisk vil utvide setningen. Denne «prediksjonsmetoden» brukes nå ofte i AI-verdenen for å lage chatbots som ligner på ChatGPT.

Apple overbeviser med millioner

For å trene sin AI til å «forutsi» ord på forhånd, trenger Apple, i likhet med andre selskaper som ønsker å utvikle kunstig intelligens, et veldig stort korpus av tekster. For å få det, ville eplemerket ha henvendt seg til litterære forlag.

I følge den siste artikkelen om emnet New York Times, Apple er angivelig i samtaler med flere utgivere for å få tilgang til filene deres. Ifølge opplysninger fra presseoverskriften dreier forhandlingene seg om summen av 50 millioner dollar for flerårig bruk av filene.

Hvorfor vil Apple ha AI? Apple har jobbet i flere år med å utvikle sin egen modell for kunstig intelligens. Da Apple utviklet Siri, hadde Apple allerede berørt dette området, men ikke med presisjonen til ChatGPT eller andre nyere løsninger som Googles Bard. Siden ankomsten av ChatGPT i fjor har det blåst en panikkvind gjennom Apple Park. Mange Apple-ansatte sa at de var «bekymret» for å se «etterslepet»-bygningen i et område så viktig som AI. Det er blant annet denne ventetiden hos Apple som presset tidligere Apple-ansatte til å finne Menneskeligen oppstart som ønsker å gjenoppfinne smarttelefonen ved å bruke AI som hjørnesteinen i prosjektet.