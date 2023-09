Apple Keynote: Forventet, men riktignok en presentasjon

I tråd med det som ble gjort i sin tid av det amerikanske konglomeratets medgründer, avdøde Steve Jobs, er Apple-sjefer forkjempere for offentlige presentasjoner. Tirsdag var ventet, men ifølge observatører skal det ikke være noen spesielle overraskelser. En ny serie av iPhone-familien, versjon 15, ankomsten av USB-C på initiativ av EU-kommisjonen, en stabilisert prispolitikk, nye satellitttilkoblingsmuligheter, nye interne brikker og utviklingen av strømknappen, etc… nesten hvert år siden introduksjonen av iPhone i 2007.

Forbedret Apple Watch

Dessuten ble vi ikke overrasket over presentasjonen som til slutt bare brakte det som var forventet. Fra og med utviklingen av den niende Apple Watch og Apple Watch Ultra, begge drevet av nye digitale motorer og… forbedret ved læring, for ikke å vike for mote for kunstig intelligens, det er det det er. En ny gest ble også introdusert, «dobbelttrykk», en dobbel klype med fingrene som lar deg svare på anrop eller forespørsler med én hånd mens du går tur med hunden eller drikker kaffe. Presentasjonen fokuserte sterkt på bruken av resirkulerte materialer, skinn på tilbehør og innsats for å gjøre denne nye Apple Watch til «nullkarbon».

iPhone 12 ble midlertidig trukket tilbake fra det franske markedet på grunn av ekstremt kraftige bølger

iPhone versjon 15

Nye tilkoblede klokker gjør det mye enklere å finne en tapt iPhone, selv hjemme. I denne forbindelse utvides iPhone-familien 22. september med en variant nummer 15, som er mer avansert enn forrige generasjon og har en USB-C-kontakt. Spesielt satengpresentasjonen, svært motstandsdyktig overflateglass, nye farger og fremfor alt, avanserte fotosensorer med zoomfunksjon på 2 til 5 ganger (i Pro Max-modellen), sistnevnte spesifikasjon er utrolig «tetraprisme». ” slik at tykkelsen på enheten kan reduseres. Vurder muligheten for å endre fokus på et motiv i et allerede tatt bilde. Imponerende. Toppmodellen i serien er tilgjengelig i en veldig trendy, lett og svært slitesterk titanlegeringsversjon. Denne siste generasjonen iPhone gir nødtilgang til satellittnettverket, selv i Belgia, hvor det ikke er noe bakkenett. I USA vil gruppen snart lansere en nødanropstjeneste for bilister som opplever mekaniske problemer.