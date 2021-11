Apple kjøper i all hemmelighet Google-annonser for tredjepartsapper

Uten å advare noen begynte Apple å kjøpe Google-annonser for å prise visse tredjepartsapper som er tilgjengelige på App Store. Praksisen er i seg selv tvilsom fordi utviklerne ikke var klar over det.

Når Apple annonserer andre apper

I følge Forbes, annonsene som Apple kjøper fra Google er for verdifulle applikasjoner. Disse inkluderer Tinder, Bumble, HBO, Masterclass og Babbel. Problemet her er at utviklerne ikke vet om det, og kunngjøringene gjør det ikke klart at Apple står bak praksisen. I seg selv kan annonsene få det til å se ut som om de er sponset innhold av HBO eller andre grupper.

Hvorfor denne praksisen? Fordi Apple vil presse Internett-brukere til å laste ned disse applikasjonene og dermed øke inntektene. Siden dette er populære apper og Apple krever en provisjon for hver transaksjon, er alt bra for å øke nedlastingene. I tillegg er provisjonen her 30% vel vitende om at inntekten som genereres overstiger en million dollar i året. Som en påminnelse tjener utviklere mindre enn en million dollar er kvalifisert for 15% provisjon og ikke 30%.

Uansett, dette annonsekjøpet fra Apple har en innvirkning på selskapene bak appene. Faktisk måtte de betale mer for å lage sine egne annonser, noe som resulterte i økte kostnader.