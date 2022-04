Apple-kommando? Nytt patent viser flere konsepter for iPhone, iPad og Mac

Apples nye spillkontrollerpatent antyder flere designkonsepter som potensielt lar iPhone-, iPad- og Mac-brukere forbedre spillopplevelsen.

(Foto: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Teknikgigantens siste patentsøknad antyder at Apple jobber med spillkontrollere som kan kobles til sine mobile enheter, som iPad og iPhone, samt Mac-ene.

Apples patent på spillkontroller

I følge en rapport fra 9 til 5 Mac-er, iPhone-produsenten har nylig innlevert patenter for design av spillkontroller, noe som tyder på at Apple planlegger å gi ut spilltilbehør til enhetene sine.

United States Patent and Trademark Office (USPTO) og European Patent Office (EPO) har allerede godkjent den Cupertino-baserte teknologigigantens gamepad-design.

Det viser seg at EPO først ga ut Apples konseptspillkontroller for to uker siden, eller 31. mars, for å være mer presis. Apple kan ha prøvd patentet først i Europa fordi det er færre trinn i kontinentets patentprosess.

På den annen side fulgte USPTO etter og publiserte en lignende innlevering 10. april.

Interessant nok viste Apples publiserte patenter totalt tre spillkontrollerkonsepter.

Når det er sagt, antydet 9to5Mac i samme rapport at det siste patentet kan tyde på at Apple fortsatt eksperimenterer med spilltilbehøret.

Presentasjonene inkluderte ulike konsepter som om teknologigiganten fortsatt bestemte retningen. Det ville vært spennende å se det endelige produktet som Apple viser oss fans.

Apple fjernkontroll for iPhone, iPad

Et av konseptene foreslått av Apples ingeniørteam viser frem et mobilt spilltilbehør som ligner godt på den velkjente Joy-Con fra den populære Nintendo Switch-spillkonsollen.

I motsetning til Switch-tilbehøret, lar Apples versjon imidlertid brukerne feste den til sidene av en iPad eller iPhone i liggende eller stående modus. Fansen forventet ikke at driveren skulle brukes på iPad, så det er definitivt en hyggelig overraskelse.

I mellomtiden, i tillegg til det Joy-Con-lignende konseptet, har Cupertino-giganten tilbudt en annen versjon av kontrolleren, der den er festet til iPhones som et flip-deksel.

I følge en fersk rapport fra WCCF Tech.

Les også: iPhone-spill å spille med venner: 6 beste Apple Arcade-spill å prøve akkurat nå

Apple-driver for Mac, iPhone, iPad

Det er ikke alt, iPhone-produsenten har inkludert Mac-er, kraftigere enn noen gang med sine nyeste M1-brikketilbud, i sitt tredje spillkontrollerkonsept.

(Foto: av Justin Sullivan/Getty Images)

Designet har en mer konvensjonell tilnærming, lik dagens kontrollere. For å være nøyaktig har spilltilbehøret en tradisjonell joystick-design som kobles til Apple-enheter via Bluetooth.

Relatert artikkel: iPhone til PS4-konsoll? 6 trinn for å koble PS4-kontrolleren til Apple-enheten din