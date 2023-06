Apple kunngjør Mac Pro M2 Ultra, endelig en oppgraderbar Apple-datamaskin

Apple introduserte sin faste PC beregnet på Pro, Mac Pro M2 Ultra. Ytelsen til den forrige Intel-baserte Mac Pro øker tre ganger for CPU og syv ganger for GPU.

På WWDC 23 introduserte Apple en ny Mac Pro, dens stasjonære PC for profesjonelle. Dette koster hele 8 299 euro og inneholder den splitter nye M2 Ultra-brikken som også utstyrer den splitter nye Mac Studio M2.

Den drar nytte av 192 GB enhetlig minne og kan ta inn opptil 24 4K-strømmer og kode dem i pro RES. Ja, du har lest riktig, samme maskin kan gjøre alt. Den har 800 GB/s båndbredde, 24 CPU-kjerner, 76 GPU-kjerner, og tilbyr henholdsvis 20 og 30 % gevinst i ytelse sammenlignet med M2 Pro.

Sammenlignet med den Intel-baserte Mac Pro, tilbyr den tre ganger ytelsen på CPU-siden og syv ganger ytelsen på GPU-siden. Vi bør også nevne tilstedeværelsen av 32 Neural Engine-kjerner.

Evolution, unntaket forbeholdt proffer

Rundt baksiden er det en rad med åtte Thunderbolt 4-porter, to HDMI-porter, Wi-Fi 6E-støtte og Bluetooth 5.3.

Men den sprøeste detaljen er muligheten for å endre maskinen over tid, som ikke nødvendigvis er det vanlige huset hos Apple. Faktisk kommer Mac Pro med M2 Ultra med seks PCIe gen 4-spor for å legge til kortene du ønsker. Dette endres fra Mac Studio, som for en Pro-maskin ikke tilbyr denne typen alternativer.

Apple benyttet seg også av WWDC 2023 for å introdusere en ny iOS-funksjon: journalen, kalt Apple Journal. Vi kan også nevne den nye 15-tommers MacBook Air. Den tynneste 15-tommers datamaskinen på markedet.

