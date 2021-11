Apple kunngjør sitt Black Friday: App Store-gavekort på opptil € 200 fra 26. til 29. november

Apple vil også delta på Black Friday. Mens mange selgere allerede har startet kampanjer, vil Apple respektere den offisielle begivenhetsdatoen, som er fredag ​​26. november starte driften.

Fra 26. til 29. november, for ethvert kjøp av et produkt i Apple Store, vil du motta et App Store- og iTunes-gavekort på følgende beløp:

iPhone 12, iPhone 12 mini og iPhone SE: 50 € gavekort

AirPods (2. og 3. generasjon), AirPods Pro, AirPods Max: opptil € 75

Apple Watch SE og Series 3: € 50

iPad Pro 11 “og 12.9”: € 100

Bærbar Mac og Mac mini: € 100

iMac 27 “: € 200

Apple TV 4K og HD: opptil € 50

Beats (Studio3, Solo3 og andre): opptil € 50

Tilbehør (Apple Pencil 2, Smart Keyboard Folio, MagSafe dobbel lader, sett med 4 AirTags og Magic Keyboard): opptil € 50

I hver kategori av kvalifiserte produkter kan hver kunde kun kjøpe to kampanjeprodukter i løpet av tilbudets varighet. Kvalifiserte produktkjøp gjennom andre kanaler enn den fysiske eller nettbaserte Apple Store kvalifiserer ikke for denne kampanjen. De andre generelle driftsbetingelsene er tilgjengelige på denne siden.

Presentasjonen av operasjonen er noe forvirrende. ” Kjøp et kvalifisert produkt. Og motta et App Store og iTunes-gavekort for et fremtidig kjøp Apple sier på sin side dedikert til arrangementet. Dette “Neste kjøp” Faktisk kan det bare finne sted i en dematerialisert Apple-butikk: App Store, iTunes, Apple Books, iCloud-plan, etc.

I strid med noen engelsktalende land der Apple-gavekort er gyldige for både tjenester og utstyr, i Frankrike er kortene uavhengige. Derfor vil ikke App Store- og iTunes-kortene som tilbys i Frankrike tillate kjøp av utstyr.

Apple vil ikke distribuere et kort for kjøp av en iPhone 13, en MacBook Pro 2021, en iMac 24″, en iPad mini, en iPad Air eller til og med en HomePod. Alle disse produktene, så du må være klar over kampanjene andre steder. Selv for kvalifiserte produkter kan du finne flere interessante kampanjetilbud hos forhandlere, for eksempel MacBook Air M1 til € 999 (- € 130) på Amazon, til Fnac…

I fjor, i den spesielle konteksten av pandemien og utsettelsen av operasjonen, Apple hadde ikke organisert noe for Black Friday i Frankrike.