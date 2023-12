Apple lanserer nye iPader og MacBook Air M3 – Bloomberg News – 6. desember 2023 kl. 19:23.

Apple planlegger å introdusere flere nye modeller tidlig neste år, inkludert en raskere MacBook Air og to oppdaterte iPad-er, for å motvirke fallende salg av disse enhetene, rapporterte Bloomberg News onsdag.

Rapporten hevder at den nye iPad Air vil ha to størrelser for første gang, mens Pro-modellen av enheten vil ha OLED-skjermer. Han legger til at MacBook Air vil ha en raskere, egendesignet M3-prosessor.

Apple svarte ikke umiddelbart på en Reuters-forespørsel om kommentar.

Selskapet har møtt flere kvartaler med fallende salg av Mac-er og iPad-er ettersom økende inflasjon og høyere lånekostnader tvinger forbrukere til å kutte ned på ikke-nødvendige kjøp.

Forrige måned rapporterte Apple salgsprognoser for feriekvartalet som falt under Wall Street-estimatene på grunn av svak etterspørsel etter iPader og bærbare enheter. Dessuten står «Mac»-virksomheten overfor en generell nedgang i markedet for personlige datamaskiner.

En Bloomberg News-rapport sier at iPad-ene forventes å bli utgitt i slutten av mars, og at selskapet også jobber med reviderte versjoner av Apple Pencil og Magic Keyboard-tilbehør for Pro-modellen av enheten. (Rapportering av Aditya Soni i Bengaluru; Redigering av Shinjini Ganguly)