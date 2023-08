Apple må stramme de nye kablene sine

Apple forventes å tilby skuffende USB-C-overføringshastigheter for disse iPhone 15-modellene.

Apple skal levere sin iPhone 15 om noen dager. Blant de annonserte endringene ser vi at Lightning-porten faller bort og at plasten droppes til fordel for USB-C. Men hva med valutakursen?

Ifølge nylige rykter vil iPhone 15 Pro og Pro Max støtte USB-C-overføringshastigheter på opptil 40 Gbps via Thunderbolt-støtte. Den kan overføre 8K-videoer, musikkfiler og høyoppløselige bilder mye raskere enn Lightning-porten.

På den annen side må iPhone 15 og 15 Plus nøye seg med USB 2.0-overføringshastigheter på 480 Mb/s. Dette vil være skuffende for brukere som håper på en forbedring i forhold til Lightning-porten, som er begrenset til 5 Gb/s. s.

Hvorfor tok Apple denne avgjørelsen? Det er mulig at produsenten ønsker å redusere produksjonskostnadene til standard iPhone 15. Dette er fordi USB-C-porter er dyrere enn Lightning-porter.

Det er også mulig at Apple ønsker å skille iPhone 15 Pro og Pro Max fra standardmodellene. Faktisk kan Apple slippe løs hastigheten, siden utvalget er rettet mot det mest krevende profesjonelle publikummet.

Vi må vente til september for å få offisiell informasjon fra Apple. I mellomtiden kan brukere trøste seg med å vite at iPhone 15 Pro og Pro Max bør tilby eksepsjonelle USB-C-overføringshastigheter.

