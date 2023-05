Apple og Google kjemper mot ulovlig sporing gjennom AirTags og andre enheter

San Francisco (awp/afp) – Apple og Google foreslo tirsdag en ny teknisk standard som skal varsle sporede personer via små enheter som opprinnelig ble solgt for å finne nøkler, bagasje eller andre personlige eiendeler.

Apples AirTags, enheter på myntstørrelse utstyrt med Bluetooth-teknologi, er populære blant reisende, men har også vært involvert i trakassering.

Koblet til en mobilapplikasjon gjør de det mulig å følge i sanntid den geografiske posisjonen til varene de er knyttet til, men også til personene som transporterer den, noen ganger uten deres viten.

iPhones varsler allerede brukerne hvis de oppdager en AirTag i nærheten (eller trådløse Apple-hodetelefoner) som ikke tilhører dem mens de er på farten.

Forslaget fra de to teknologiske gigantene bør tjene til å harmonisere de tekniske spesifikasjonene til Bluetooth-beacons fra andre selskaper for å varsle enkeltpersoner uavhengig av operativsystemet til smarttelefonen deres (iOS for Apple og Android for Google).

Samsung, Tile og andre produsenter av lignende enheter «har indikert sin støtte» for industristandarden, ifølge den felles uttalelsen fra Apple og Google.

«Bluetooth-enheter har enorme praktiske fordeler for brukere, men de har også potensialet til å bli brukt til å spore folk uten deres viten,» sa presidenten med ansvar for Android-teknologi, sitert i pressemeldingen.

I USA tok flere kvinner rettslige skritt mot Apple i fjor etter å ha blitt sporet via en AirTag og trakassert.

I juni 2022 ble en 26 år gammel mann drept av kjæresten sin som mistenkte at han hadde vært utro og sporet posisjonen hans via en AirTag i delstaten Indiana, ifølge rettsdokumenter.

Og i februar fortalte Robert Reeves, en talsmann for politiet i Irving, Texas, til AFP at byens politistasjon allerede hadde håndtert flere saker som involverte det berømte Apple-tilbehøret, der offeret og hans tilhenger kjente hverandre.

afp/rp