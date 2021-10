Apple One: Premier Formula med 2TB iCloud-lagring 3. november i Frankrike

Apple vil legge til et ekstra nivå til sitt enhetlige abonnementstilbud Apple en – Premier-planen vil være tilgjengelig 3. november i ytterligere 17 land, inkludert Frankrike og Sveits, men også Tyskland, Italia, Portugal og Spania. Datoen er ikke valgt tilfeldig, som Fitness + vil bli lansert også i disse nye landene.

For øyeblikket er Apple One tilgjengelig i to planer: € 14,95 (individuell) og € 19,95 per måned (Familie), hver med Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade og iCloud-lagring, henholdsvis 50 og 200 GB. Premier-abonnementet på Apple Fitness + og forsyningen av 2 For å lagre iCloud, qui peut s’ajouter au stockage that l’on possède dejà: hvis du abonnerer på Family d’iCloud-formelen for 2 To, cela fera donc 4 Å danse Cloud! Men det er mulig å melde seg av iCloud-planen for å bare nyte Apple One-lagring (den oppmøteskjema er nyttig lesning).

Alle tre Apple One-formlene i Canada (Premier har fått nytt navn til Premium).

Apple One Premier er tilgjengelig i USA, Canada, Storbritannia og Australia, med fordelen av å få tilgang til Apple News +. Til tross for fraværet av den digitale kiosken i tilbudet, vil Apple One Premier bli fakturert 28,95 euro per måned (29,95 amerikanske dollar). Vær oppmerksom på at den første måneden med abonnement er gratis.

