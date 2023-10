Apple: Oppdater for å forhindre at noen nye iPhones overopphetes – 2. oktober 2023 kl. 23:35.

SAN FRANCISCO (awp/afp) – En kalifornisk gruppe sa mandag at de vil oppdatere operativsystemet for å forhindre «overopphetingseffekten» som er sett i noen nye iPhone 15s.

«Vi har identifisert noen faktorer som kan føre til at iPhone blir varmere enn forventet,» sa en talsperson mandag, etter at flere testere rapporterte overopphetingsproblemer med noen av de nyere modellene.

Under konfigurasjonsfasen nevner Apple-merket at det er normalt at smarttelefonen føles varm de første dagene.

«Vi oppdaget også en feil i iOS 17 (driftsprogramvare, red.anm.) som påvirker noen brukere og vil bli fikset i en programvareoppdatering,» sa selskapet.

Apple nevner også en annen faktor, og sier: «Nylige oppdateringer til tredjepartsapper forårsaker systemoverbelastning. Vi jobber med utviklerne av disse appene på rettelser som er i bruk for øyeblikket.»

I følge artikler fra influencere og eksperttestere hjelper noen videospill som Instagram, Uber og Asphalt 9 (bilracing) til å varme opp enheten.

Noen observatører har stilt spørsmål ved iPhone 15 Pros titanskall, men Apple lover at dette materialet, kombinert med aluminium og et nytt design, gir bedre varmeavledning i stedet.

Den amerikanske teknologigiganten avduket sin nye iPhone-serie i midten av september. Grunnmodellen iPhone 15 starter på $800, og den dyrere profesjonelle modellen iPhone 15 Pro Max er på minst $1200.

