Datainnbrudd i USA er opp 20 % i de første ni månedene av 2023 sammenlignet med 2022, ifølge en ny studie bestilt av Apple.

Massachusetts Institute of Technology Professor Stuart E. iPhone-produsenten betalte for studien, ledet av Matnick, omtrent et år etter at den introduserte en ny funksjon som tar sikte på å utvide ende-til-ende-kryptering av data som er lagret på iCloud-tjenesten. Studien, som ikke rapporterte datainnbrudd i Apple, fant at brudd er i ferd med å bli så vanlig at den eneste måten å beskytte forbrukerdata på er å utvide bruken av ende-til-ende-kryptering.

Denne typen kryptering hindrer selskapet som lagrer dataene – eller noen som hacker serverne – fra å dekryptere brukerens data uten tilleggsinformasjon, for eksempel et passord på en av brukerens personlige enheter. Men denne tilnærmingen til kryptering gjør det umulig for rettshåndhevelse å få tilgang til data uten brukerens viten, noe som lenge har vært et problem mellom teknologer og myndighetspersoner.

Storbritannia vurderer lovgivning som vil gjøre tilgang til private meldinger obligatorisk, og har oppfordret selskaper som MetaPlatforms til ikke å utvide bruken av ende-til-ende-kryptering.

En Apple-støttet studie fant imidlertid at teknologiselskaper ofte blir angrepet av hackere fordi de leverer tjenester til verdifulle mål. Microsoft ble for eksempel i år angrepet av kinesiske hackere som klarte å stjele titusenvis av e-poster fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Studien indikerer at 98 % av selskapene har et forhold til minst én teknologileverandør som har opplevd et datainnbrudd de siste to årene.

«I dagens sammenkoblede verden er nesten hver organisasjon avhengig av et bredt spekter av leverandører og programvare. Som et resultat utnytter hackere ganske enkelt sårbarheter i tredjepartsprogramvare eller tredjepartssystemer for å få tilgang til data lagret av alle organisasjoner som er avhengige av det. ,» sa studien. (Chan (Rapportering av Stephen Nellis i Francisco; Skrevet av Chisu Nomiyama)