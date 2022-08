Apple overhaler iPhone-kasseopplevelsen med større bilder, fokuserer på innløsninger og mer

Apple har gjort en større overhaling av iPhone-betalingssiden på nettsiden sin. Det nye designet har større bilder, raskere tilgang til shoppinghjelp og mer. Det er også større fokus på å dele andre enheter.

Den forrige iPhone-kassedesignen inneholdt en to-kolonne visning med statiske bilder og venstre og høyre konfigurasjonsalternativer. Denne nye designen fokuserer mye mer på store bilder og mer polerte opplevelser for ting som å velge en smarttelefon å bytte.

Denne nye layouten er fortsatt basert på to separate kolonner for bilde- og konfigurasjonsalternativer. Bildet er imidlertid mye større. Det er en fin forandring, spesielt når man ser på de forskjellige fargealternativene for iPhone.

Når du går gjennom oppsettsprosessen, vil du se nye videoer fra Apple-ansatte, inkludert en som forklarer hvordan du velger lagringsinnstillinger. Det er også et statisk alternativ nederst til høyre for å umiddelbart åpne en chat med en Apple Store-ansatt.

En av de største endringene med denne fornyelsen er økt fokus på handel. Etter å ha konfigurert iPhone, vil du bli spurt om du har en enhet å bytte inn. Det er en ny video som forklarer handelsprosessen og et fullskjermgrensesnitt for å sjekke verdier.

Andre endringer inkluderer nye sammenligningsdetaljer mellom forskjellige iPhone-modeller, oppdaterte vanlige spørsmål, fraktinformasjon øverst på nettsiden og mer. Du kan sjekke alle endringene selv her.

Foreløpig er denne nye betalingsprosessen kun tilgjengelig for iPhone-kjøp. Dette inkluderer flaggskipet iPhone 13-serien, så vel som eldre modeller som iPhone 12.

(H/t Saif)

