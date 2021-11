Apple Pencil: et patent for å fange fargene i den virkelige verden

I sitt eksperimentelle laboratorium fortsetter Apple å jobbe med en ny funksjon for Apple Blyant.

Signaturen til Cupertino Jeg har nettopp oppdatert et 2019-patent for en ganske kul Apple-funksjon Blyant. Patentet med nummeret 20210357044 på nettsiden fra UPTSO refererer til et “datasystem for fargeprøvetaking”.

Ideen til Apple-ingeniører er ganske enkel: integrer en liten fargesensor i spissen (eller returnere) iPad-pennen. L’Apple Blyant Dermed kan den forvandles til en pipette, som i Photoshop, men med mulighet for å gjenopprette fargen til et hvilket som helst ekte objekt. Trenger du fargen på denne blomsten for en pågående tegning? Det ville være nok å sette spissen eller baksiden av eplet Blyant på den aktuelle blomsten for å kunne tegne med denne fargen. Trenger du fargen på dette billedvev for å polere et dekorativt prosjekt? Nok en gang ville en enkelt gest være tilstrekkelig.

Patentet spesifiserer at sensoren er plassert på spissen av eplet Blyant Den kan sende ut et lys for optimal deteksjonsytelse uavhengig av bruksforholdene. Patentet ser for seg flere tilleggsfunksjoner for et slikt system, som skjerm- eller skriverkalibrering, og til og med mulige helserelaterte tiltak.

I tillegg nevner dette patentet også en veldig interessant bruk av pennen med bærbare datamaskiner, stasjonære eller smarttelefoner, selv med augmented reality-objekter. (som fremtidige mixed reality-headset fra Apple eller Apple Briller). Merk også at dette patentet også har fordelen av å relansere rykter om berøringsfølsomme Mac-er eller en Apple Blyant kompatibel med iPhone.