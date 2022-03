Apple presenterer sin nye iPhone for under 550 euro

Den nye iPhone SE vil inneholde A15 Bionic-brikken fra iPhone 13.

Det var oppe i luften, nå er det offisielt. Apple presenterte denne tirsdag kveld, under sin Peek Performance-konferanse, tredje generasjons iPhone SE.

Ikke overraskende vil denne nye «Special Edition» iPhone kjøre på A15 Bionic SoC. En brikke som vi allerede hadde sett i iPhone 13 og 13 Pro, og som gjør at vi kan øke betydelig i kraft og batteri. Nærmere bestemt vil iPhone SE tilby opptil to timers videoavspilling mer enn iPhone 8. Det skal bemerkes at den kan lades opp med en trådløs lader mens 20W kabellading vil tillate, ifølge Apple, å nå 50 % lading på bare 30 minutter. minutter.

Når det gjelder ytelse, vil tredje generasjons iPhone SE være like effektiv som iPhones som ble lansert i september i fjor. Apple spesifiserer også at den vil være 1,8 ganger raskere enn iPhone 8. Når det gjelder grafikkytelse, er iPhone SE 3 og dens A15 Bionic-brikke 1,2 ganger raskere enn andre generasjon som inkluderte A13 og 5 ganger raskere.

Det som hovedsakelig vil skille denne nye iPhone SE fra forgjengerne, er dens evne til å støtte 5G-nettverket, som muliggjør raskere nedlastinger på mobilnettverket og jevnere strømmeoverføringer.

På den annen side bør vi ikke forvente en stor revolusjon når det gjelder design siden 3. generasjons iPhone SE er identisk med den forrige modellen. Den Touch ID-utsmykkede Hjem-knappen er tilbake, og skjermen er fortsatt kantløs. Derfor må vi vente før vi har Face ID og hakk på en iPhone SE.

Det bakre kameraet vil være på 12 MP og Apple lover det samme «Photo Styles»-systemet, som lar deg konfigurere utseendet til bilder. Portretteffekter debuterer også.

Den nye iPhone SE vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling denne fredagen, og i salg 18. mars, i tre farger: Midnight, Starlight og (PRODUCT)RED.

iPhone SE 5G vil bli tilbudt i: