Apple retter opp situasjonen og henvender seg til ANFR i en pressemelding

Serien er ikke over ennå. Etter uttak fra salg av iPhone Den 12. september, rett før kunngjøringen av iPhone 15, forsikret Apple ANFR om at det var planlagt en oppdatering for mobilen for å overholde standardene. En oppdatering (iOS 17.1) hvis distribusjon er for lengst på tide, men inntil da tillater Cupertino-selskapet seg å prikke sitt i-er.

En utilstrekkelig protokoll

Innsiden en erklæring publisert i går, vender Apple tilbake til saken og begynner med å gjenopprette en sannhet: » iPhone 12 er trygg å bruke og har alltid vært det. »Deretter analyserer selskapet hva som fikk det franske luftbølgebyrået til å fremheve iPhone 12.

» I mer enn et tiår har iPhones hatt en funksjon for kroppsavstandsføling som muliggjør litt høyere sendekraft når du plasserer telefonen på for eksempel et bord. », forklarer pressemeldingen. Med andre ord: når du holder telefonen nær deg, er mengden bølger som sendes ut mindre enn når den er lenger unna. Og det er nettopp dette som er bekymringsfullt: ANFR-testprotokollen tar ikke hensyn til denne spesielle egenskapen.

Faktisk forårsaker den plutselige økningen i SAR når enheten flyttes bort fra kroppen automatisk et rødt kort fra ANFR. Selv om dette ifølge Apples forklaringer er perfekt ønsket og trygt.

En funksjon som snart vil bli deaktivert

Av hvilken handling. Selv om Cupertino-selskapet angrer på situasjonen, vil den fremtidige iOS 17.1-oppdateringen deaktivere nærhetsdeteksjonsfunksjonen til iPhone 12. Derfor vil disse modellene avgi like mange bølger når de er nær brukeren som når de er langt unna. En endring som skulle gjøre det mulig for smarttelefonen som ble lansert i 2020, å begynne å fungere og komme tilbake til hyllene i løpet av de kommende ukene.

Apple advarer imidlertid om at » I dekningsområder der mobilsignalet er svakt, kan denne endringen i antennens sendeeffekt resultere i litt lavere mobilytelse. De fleste brukere, fortsetter han, burde ikke føle noen forskjell.