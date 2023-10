Apple saksøkt for drap begått ved bruk av AirTags

Enten for god bruk eller dårlig bruk, gjør AirTags regelmessig comeback. Beviset på dette er et drap begått med en Apple-enhet.

For noen måneder siden fikk vi vite at en Texas-familie var i stand til å gjenopprette stjålne gjenstander verdt €60 000 ved hjelp av AirTag. Men andre mennesker bruker den til å spore opp offeret eller begå mer eller mindre alvorlige forbrytelser. Til tross for Apples handlinger, ser det ut til at systemet fortsatt er feil.

Faktisk har det blitt verre å bruke AirTag som en del av personsporing. «Konsekvensene var så alvorlige som mulig: flere drap skjedde der drapsmannen brukte en AirTag for å spore offeret.»identifiserer klagen som ble sendt inn i desember 2022. LaBrecia Sanders» sønn, som bor i Illinois, døde også «på grunn av» AirTag.

Etter å ha blitt dumpet av kjæresten, la LaBricias sønns ekskjæreste en AirTag i hennes personlige eiendeler. Så jeg kunne følge ham i timevis til baren hvor han var ute med vennene sine. Da han forlot baren, slo den lille jenta ham med en bil… Hvis LaPrecia Sanders ikke sikter direkte mot tilbehøret, er det som fremheves Apples passivitet, da den unge mannens mor klandrer selskapet for ikke å ha fått på plass rettigheten verktøy for å unngå misbruk.

