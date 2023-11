Apple selger MacBook Pro for nesten €10 000

Og hva er vel bedre enn en ny 16-tommers MacBook Pro til nesten 10 000 euro. Så hvordan ser en slik investering ut?

Apple avduket disse nye MacBook Pro-ene denne uken. Som hvert år eksploderer prisen på enkelte strukturer. For å nå dette imponerende beløpet, må du velge M3 Max-prosessoren, som for øyeblikket er den kraftigste i serien. I tillegg kreves det 128 gigabyte RAM, noe som betyr en ekstra kostnad på 1.150 euro. Men det er ikke alt.

Den dyrere 16-tommers MacBook Pro har en SSD på åtte terabyte for intern lagring, som legger 2.530 euro til regningen. Merk at basisversjonen av denne datamaskinen kommer med en terabyte lagringsplass, som står for prisforskjellen for denne oppgraderingen.

Et annet alternativ?

Hvis du vil ha en 14-tommers MacBook Pro, ligger toppprisen på rundt 8 833,98 euro, noe som er overraskende nær 16-tommersmodellen. For å oppnå dette tallet må du imidlertid velge Logic Pro og Final Cut Pro-programvare, som er et flott alternativ hvis du er en kreativ profesjonell.

Dessverre, for fans av 13-tommers MacBook Pro, vil denne modellen forsvinne fra listen sammen med Touch Bar. Men alt håp er ikke ute. Apple tilbyr også et rimeligere alternativ med iMac M3, som tilbyr maksimal konfigurasjon, inkludert tjuefire gigabyte RAM, to terabyte intern SSD-lagring, og Magic Mouse og Magic Trackpad-tilbehør, samt Logic Software Pro og Final Cut . Pro, med en sluttpris på 3 949,98 euro.

Til syvende og sist fortsetter Apple å levere innovative kvalitetsprodukter uavhengig av budsjett og behov. Enten du leter etter den ultimate ytelsen eller et rimeligere alternativ for dine databehov, er valget ditt.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og Instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.