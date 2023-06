Apple senker forventningene til App Store-alternativer og app-sidelasting

Med iOS 17 vil Apple måtte forholde seg til nye europeiske regler, men selskapet ønsker å ta all verdens forsikringer for ikke å overgå musikken.

Apple avduket iOS 17 på WWDC, og satte til side en etterlengtet ny funksjon, muligheten til å laste inn apper på iPhone uten å gå gjennom App Store. Dette er imidlertid det viktigste ryktet rundt iOS 17, og med god grunn, siden det stammer fra en europeisk forpliktelse.

John Gruber spurte Apple-programvaresjef Craig Federighi om dette emnet som en del av en podcast.

Send inn uten å overdrive

Etter noen små vitser rundt emnet, tar Craig Federighi det seriøst å svare på dette spørsmålet om en EU-forpliktelse angående Android og iOS: « Vi ønsker å sørge for at alt vi gjør er bra for våre kunder og våre kunders sikkerhet «.

Han sier at Apple for tiden jobber med EU om hvordan selskapet kan overholde forpliktelsen og samtidig sikre dette sikkerhetsnivået. Vi forstår at det grå merket har fire jern på denne ideen, og vi sørger for å respektere regelverket samtidig som vi åpner søknadssystemet minst mulig for konkurranse.

Inntektene som genereres av appbutikken hvert år er svimlende, sammenlignet med provisjoner for app- eller spillbetalinger, reklame eller abonnementer. Det er en økonomisk konsekvens som Apple absolutt ønsker å beskytte.

I iOS 17 er det vanskelig å integrere muligheten for å installere applikasjoner uten å gå til App Store. Forpliktelsen trer i kraft i Europa fra mars 2024. Så Apple kan kjøre klokken frem til iOS 17-oppdateringen. I tillegg er denne opplåsingen begrenset til iPhones som markedsføres i Europa. En ting er sikkert, Apple bør ikke rope fra hustakene den dagen denne muligheten presenteres.

